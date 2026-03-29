Khách Tây co cụm, khép nép để ăn phở Việt tại phố cổ Hà Nội

Theo Hy Chu | 29-03-2026 - 08:12 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc đặc biệt hài hước này khiến cho nhiều khách quốc tế vô cùng đồng cảm.

Việt Nam luôn là điểm đến đầy bất ngờ với những nét văn hóa đặc trưng, đôi khi khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới. Từ nhịp sống hối hả trên đường phố đến những quán ăn vỉa hè nghi ngút khói, tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này đôi khi lại tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho du khách quốc tế, đặc biệt là về khoảng cách thể hình.

Mới đây, đoạn video về một vị khách nước ngoài ngồi ăn trong một quán ăn bình dân tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn của nhiều người. Giữa không gian quán xá quen thuộc, hình ảnh chàng trai với vóc dáng cao lớn ngồi gọn trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu đã trở thành tâm điểm của sự thích thú.

Điểm khiến người xem vừa buồn cười vừa đồng cảm chính là sự chênh lệch quá lớn giữa thể trạng người nước ngoài và kích thước đồ dùng tại các quán ăn bản địa. Với đôi chân dài và khung xương lớn, vị khách này gần như không thể co chân lại một cách thoải mái như người Việt. Anh phải ngồi một chân co một chân duỗi để không chạm vào mặt bàn nhựa thấp lè tè, tạo nên một tư thế ngồi vô cùng đặc biệt.

Nam khách Tây phải chịu khó ngồi 1 chân co, 1 chân duỗi để thưởng thức bát phở

Tình huống này thực tế không hề hiếm gặp. Rất nhiều du khách khi đặt chân đến dải đất hình chữ S đã chia sẻ về kỷ niệm tương tự. Dưới phần bình luận của video, một tài khoản đã bồi hồi nhớ lại: "Đây chính xác là những gì tôi nhớ về chuyến du lịch ngắn ngày của mình tại Việt Nam! Mọi người ngồi bên những chiếc bàn ghế nhựa nhỏ xíu, húp bát súp nóng hổi giữa cái mùa hè oi bức".

Bên cạnh những lời chia sẻ về trải nghiệm, chiều cao ấn tượng của nam du khách cũng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Một người dùng hóm hỉnh nhận xét: "Ghế càng nhỏ thì đồ ăn càng ngon!" , như một lời khẳng định ngầm về chất lượng của những quán ăn vỉa hè tại đây.

Được biết, những bộ bàn ghế nhựa thấp vốn là một phần không thể thiếu trong văn hóa của người Việt. Bởi tính tiện lợi, dễ di chuyển và phù hợp với không gian vỉa hè chật hẹp đặc trưng của đường phố Việt Nam. Dù có phần bất tiện đối với những người bạn phương Tây, nhưng chính trải nghiệm ngồi bệt này lại là mảnh ghép hoàn hảo để họ cảm nhận trọn vẹn hơi thở cuộc sống của con người Việt Nam.

Ảnh: @kentrellbarkley24

Một tỉnh vừa có biển, vừa có rừng trở thành "viên ngọc quý" mới của du lịch Việt: Sở hữu đến 2 sân bay, dịp Tết đón gần 850.000 lượt khách

Đình Bắc diện vest bảnh bao tay ôm "cú đúp" bằng khen về nhà, cậu này đỉnh quá!

Xuất hiện viện dưỡng lão sáng đi chiều về, có ca riêng theo giờ: Ngay trong một khu dân cư

07:47 , 29/03/2026
07:40 , 29/03/2026
07:28 , 29/03/2026
06:50 , 29/03/2026

