Tình hình hiện tại của Vy Oanh

Sau thời gian khá im ắng, cái tên Vy Oanh bất ngờ được nhắc lại khi xuất hiện thông tin cô đã sang Mỹ định cư. Trước những bàn tán lan rộng trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng để làm rõ.

Trên trang cá nhân, Vy Oanh chia sẻ thẳng thắn rằng gia đình cô vẫn đang sinh sống tại Việt Nam, không có chuyện "chuyển hẳn sang Mỹ" như nhiều lời đồn. Nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô thời gian qua vẫn thường xuyên bay đi bay về giữa hai nơi để phục vụ công việc kinh doanh, và chuyến đi lần này chỉ là ở lại lâu hơn do có nhiều việc cần xử lý.

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng giải thích lý do ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí là vì lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, cô khẳng định âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu, hiện tại duy trì hoạt động chủ yếu trên nền tảng online và sẽ gặp lại khán giả khi có thời gian phù hợp.

So với giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đây, Vy Oanh hiện có nhịp sống khác hẳn. Nữ ca sĩ thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, vừa giải quyết công việc kinh doanh, vừa cân bằng cuộc sống gia đình.

Tại Mỹ, cô thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn ở các sân khấu phục vụ cộng đồng người Việt. Dù không xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần đi diễn vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả quen thuộc.

Một điểm dễ nhận thấy là tần suất xuất hiện của Vy Oanh trong showbiz đã giảm đáng kể. Thay vì tham gia nhiều dự án giải trí, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.

Đặc biệt, sau những lùm xùm đời tư từng gây chú ý trên mạng xã hội, Vy Oanh có một khoảng thời gian dài chọn cách sống kín đáo hơn. Hình ảnh hiện tại của cô gắn liền với vai trò người vợ, người mẹ, ít chia sẻ ồn ào và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Dù không còn hoạt động rầm rộ, Vy Oanh vẫn giữ được sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung và phong cách đời thường nhẹ nhàng. Trong loạt hình mới, nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, tone màu trung tính, mang lại cảm giác gần gũi hơn so với hình ảnh lộng lẫy trước đây.

Vy Oanh từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM và theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Vy Oanh từng cho ra mắt nhiều album ca nhạc và có nhiều bài hát nổi bật như Để cho em khóc, Đồng xanh... Người đẹp sinh năm 1985 từng xuất hiện trong các bộ phim như Thiên đường vắng em, Cuộc chiến hoa hồng, Vali tình yêu, Bên em trọn đời...

Năm 2017, Vy Oanh bất ngờ công khai ảnh cưới với chồng doanh nhân dù trước đó cô giấu kín chuyện kết hôn. Hiện tại cô và ông xã có 3 thiên thần nhỏ là bé Voi, bé Xu và bé út Mio.

