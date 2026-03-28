Angelababy cũng có ngày này: Sa sút đến mức phải livestream bán hàng giá rẻ, sống bằng những bữa cơm lề đường

Angelababy từng nằm trong top nữ hoàng sắc đẹp, tiểu hoa đán 85 hàng đầu showbiz Trung Quốc. Những đó là câu chuyện của trước tháng 9/2023. Sau khi đi xem show diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở quán bar thoát y Crazy Horse (Pháp), Angelababy đã bị "phong sát ngầm" 6 tháng. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo, show truyền hình và các dự án phim ảnh.

Khi hết thời hạn chịu phạt, Angelababy trở lại hoạt động. Tuy nhiên, cô bị cả showbiz ghẻ lạnh vì dính lùm xùm cấm sóng. 2 năm sau ngày tái xuất, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn giậm chân tại chỗ, không có tín hiệu khởi sắc, thậm chí còn ngày càng sa sút.

Do không được ai mời đóng phim hay quay show, Angelababy hiện tại chỉ có thể dựa vào các job bình dân để duy trì tên tuổi và kiếm tiền. Tối 26/3, người đẹp này đã livestream bán mỹ phẩm giá rẻ từ vài chục NDT đến vài trăm NDT (khoảng vài trăm đến vài triệu đồng) trên MXH. Trước đó, vào cuối tháng 1, cô cũng livestream quảng cáo cho hãng giày thể thao giá rẻ.

Bạn thân của Angelababy cho biết nữ diễn viên hiện không còn nhiều lựa chọn công việc như trước. Người đẹp sinh năm 1989 bị nhà sản xuất Đại lục hắt hủi vì diễn kém, dính tai tiếng và không có thế lực chống lưng. Trước tình cảnh thất nghiệp ở showbiz đại lục, nữ diễn viên phải quay về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.Thậm chí, có thời điểm, Angelababy giảm sâu cát-xê để được đóng phim nhưng vẫn bị giới đạo diễn ngó lơ.

Hiện tại, để có việc làm, Angelababy bỏ tính "kén cá chọn canh", chấp nhận bán hàng online, quảng cáo đồ ăn lề đường và còn tự mình đến các công ty phim ảnh casting và phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác. Cô cũng phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước.

Cảnh "đói việc" lâu dài cũng khiến Angelababy phải thắt lưng buộc bụng, sống giản dị hơn. Thời gian qua, cô thường xuyên được nhìn thấy ăn cơm ở các quán vỉa hè, ra ngoài mà không có vệ sĩ theo sát.

Theo truyền thông Trung Quốc, với việc phần lớn "job" hiện tại của Angelababy đều là sự kiện quy mô bình dân, vừa phải và không phủ sóng truyền thông rộng rãi, cô rất khó xoay chuyển tình thế. Người đẹp này đã hoàn toàn đánh mất vị thế trong ngành giải trí Trung Quốc. Cô từ 1 ngôi sao hàng đầu nay xuống cấp đến mức phải đi quảng bá cho tiệm đồ ăn bình dân, bán hàng giá rẻ trên MXH - điều trước nay chưa từng có minh tinh hạng S, A nào làm.

