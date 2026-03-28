Cảnh tượng giành giật đồ Jennie ở MINISO: Khách xếp hàng dài 3 con đường, đội mưa chờ 6 tiếng

Cơn sốt mang tên Jennie một lần nữa chứng minh quyền lực vô tiền khoáng hậu khi biến các cửa hàng bán lẻ trở thành những chiến trường thực thụ. Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung, nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng "biển người" đầy hỗn loạn trong các cuộc săn lùng BST Jennie x MINISO, khiến dư luận nước này bàng hoàng. Không còn là một buổi mua sắm thông thường, đây thực sự là một thử thách cho lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của người hâm mộ tại các thành phố lớn khắp Trung Quốc.

MXH Trung Quốc bàn tán về cuộc chiến ở MINISO đang diễn ra.

Theo những video từ Douyin chia sẻ, trên các trục đường chính dẫn đến các cửa hàng MINISO, ghi nhận lượng lớn người xếp hàng kéo dài qua hơn 3 con phố. Nhiều khách hàng sẵn sàng cầm ô, kiên trì đội mưa suốt 6 giờ đồng hồ bên ngoài trung tâm mua sắm chỉ để có cơ hội được bước chân vào trong, ngay cả khi đã vào được TTTM, họ vẫn phải tiếp tục xếp hàng thêm nhiều vòng nữa để đến lượt.

Hàng dài người xếp hàng qua nhiều dãy phố chờ đến lượt (Ảnh Douyin).

Những cuộc đua giữa TTTM không khác gì giành slot ở concert (Ảnh Douyin).

Dù nắng hay mưa vẫn có hàng nghìn người đợi sẵn ở các cửa hàng MINISO vì Jennie (Ảnh chụp màn hình).

Kinh khủng hơn, một video được cho là ghi lại ở MINISO Thành Đô vào ngày 27/3 cho thấy tình hình đã trở nên mất kiểm soát. Cảnh tượng tranh cướp diễn ra khi cửa kho hàng mở, nhân viên buộc phải ném từng chiếc áo ra ngoài cho đám đông đang chực chờ chộp bắt đằng sau. Trước sức mua khổng lồ vượt xa khả năng cung ứng, các cửa hàng MINISO Trung Quốc phải áp dụng quy định mua sắm giới hạn trong 15 phút nhằm đảm bảo trật tự và cơ hội cho những người phía sau.

Cảnh tượng vỡ trận tại 1 cửa hàng MINISO Trung Quốc hôm 27/3 (Ảnh Douyin).

Các kệ hàng sạch trơn sau cuộc "càn quét" của người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình).

Sự hỗn loạn này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào con số doanh thu biết nói ngay từ ngày đầu ra mắt. Chiến dịch quảng bá album RUBY của Jennie thông qua cửa hàng pop-up tại Grand Gateway Plaza (Thượng Hải) đã tạo nên một kỷ lục mới cho MINISO trong năm 2025: Chỉ riêng ngày khai trương 20/3, doanh thu tại đây đã vượt mốc 2,2 triệu NDT (tương đương hơn 8,3 tỷ đồng), trở thành ngày mở màn có doanh thu cao nhất trong lịch sử các pop-up store của thương hiệu này từ trước đến nay.

Pop-up store ở Thượng Hải là nơi khơi hoả cho chiến dịch này (Ảnh brandinginasia).

Lý giải cho sức hút mãnh liệt khiến người hâm mộ sẵn sàng "sống chết" giành giật, chính là sự giao thoa giữa thẩm mỹ cá nhân của Jennie và mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Với hơn 70 mã sản phẩm mang đậm ngôn ngữ thiết kế RUBY - đặc trưng bởi tông màu đen và đỏ quyền lực - BST bao gồm các món đồ thời trang từ áo T-shirt, tất, mũ, túi xách... cho đến các món văn phòng phẩm xinh xắn.

Đây được coi là một món hời lớn đối với các fan khi giá của một chiếc áo phông chỉ là 129 NDT (khoảng 490.000 VNĐ) hay một chiếc túi tote da PU cỡ lớn là 99,9 NDT (khoảng 380.000 VNĐ). So với mức giá của các sản phẩm merch chính thức được phát hành bởi công ty quản lý Jennie, bộ sưu tập MINISO lần này là cơ hội hiếm có để người hâm mộ sở hữu những thiết kế mang dấu ấn IT Girl với chi phí bình dân.

BST vô cùng cùng bắt mắt sử dụng nguyên bản concept RUBY (Ảnh brandinginasia).

Sự kết hợp giữa yếu tố thời thượng và tính ứng dụng hàng ngày đã biến mỗi món đồ trong BST trở thành một "vật báu" trong mắt giới trẻ. Sức nóng của chiến dịch dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất cho đến khi BST được mở bán online từ tháng 4.

Cơn sốt Jennie x MINISO một lần nữa khẳng định vị thế nữ hoàng thương mại của Jennie, đồng thời cho thấy sức mạnh khủng khiếp của việc kết hợp giữa văn hóa thần tượng và các thương hiệu bán lẻ phổ thông biết nắm bắt xu hướng.