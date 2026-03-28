Mẫu iPhone bằng kính toàn phần, không phím bấm lộ diện

Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm này, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Thiết bị tạm được gọi là “iPhone 20” và có thể đánh dấu bước thay đổi lớn nhất về thiết kế trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu iPhone này có khả năng loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý. Thay vào đó, các phím nguồn và âm lượng sẽ được tích hợp trực tiếp vào khung máy, sử dụng phản hồi rung để mô phỏng thao tác bấm. Đây được xem là hướng đi nhằm tối giản thiết kế và tăng độ bền cho thiết bị.

Bên cạnh đó, máy được cho là sẽ sở hữu thiết kế kính toàn phần, với màn hình không còn phần khuyết. Tuy nhiên, một số nguồn khác lại cho rằng Apple có thể vẫn giữ lại dạng “đục lỗ” nhỏ hoặc thu gọn Dynamic Island thay vì loại bỏ hoàn toàn. Các cảm biến Face ID cũng được dự đoán sẽ đặt dưới màn hình, ẩn trong một vùng hiển thị đặc biệt.

Theo nguồn tin từ leaker Digital Chat Station, Apple được cho là đang thử nghiệm thiết kế màn hình cong ở cả bốn cạnh (quad-curved display) cho mẫu iPhone này. (Ảnh: 9to5Mac)

Về phần cứng, iPhone thế hệ mới được kỳ vọng sử dụng tấm nền OLED mỏng và sáng hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời. Thiết bị cũng có thể được trang bị chip tiến trình 2nm, mang lại hiệu năng vượt trội cùng mức tiêu thụ điện năng tối ưu hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ pin. Apple được cho là đang nghiên cứu pin anode silicon, cho phép tăng dung lượng trong cùng kích thước, qua đó kéo dài thời lượng sử dụng.

Thông tin về camera hiện vẫn còn hạn chế, song nhiều dự đoán cho rằng hãng sẽ tiếp tục nâng cấp cảm biến và khả năng xử lý hình ảnh.

Hiện tại, Apple chưa xác nhận tên gọi chính thức của sản phẩm. Trong quá khứ, hãng từng bỏ qua một số phiên bản đánh số như iPhone 9, do đó không loại trừ khả năng mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ mang một tên gọi hoàn toàn mới.

Nếu các thông tin trên trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những bản nâng cấp mang tính bước ngoặt nhất của iPhone kể từ khi chiếc đầu tiên ra mắt năm 2007.

Tham khảo 9to5Mac