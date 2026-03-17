Mẫu iPhone vừa bị Apple chính thức khai tử, ai đang dùng nên đổi gấp

Apple vừa cập nhật danh sách sản phẩm vòng đời, trong đó chính thức xếp iPhone 5 và iPhone 4 8GB vào nhóm thiết bị “lỗi thời” (obsolete), đồng nghĩa với việc ngừng toàn bộ dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện chính hãng.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm được phân loại “đồ cổ” (vintage) sau 5 năm kể từ khi ngừng phân phối chính thức, và chuyển sang “lỗi thời” sau 7 năm. Với các thiết bị thuộc diện đồ cổ, hệ thống Apple Store và các trung tâm ủy quyền vẫn có thể tiếp nhận sửa chữa nếu còn linh kiện thay thế. Tuy nhiên, khi đã bị xếp vào danh mục lỗi thời, thiết bị sẽ không còn đủ điều kiện bảo hành, sửa chữa, cũng như không được cung cấp phụ tùng chính hãng.

iPhone 5 từng được Apple đưa vào danh sách đồ cổ từ năm 2018. Việc chuyển sang trạng thái lỗi thời ở thời điểm hiện tại đánh dấu việc hãng chính thức “đóng cửa” hoàn toàn dịch vụ hậu mãi đối với dòng máy này.

Hình ảnh so sánh iPhone 12 mini và iPhone 5

Ra mắt năm 2012, iPhone 5 là một trong những sản phẩm mang tính bước ngoặt về thiết kế của Apple, với khung nhôm kết hợp kính, màn hình 4 inch kéo dài theo tỷ lệ mới, đồng thời hỗ trợ mạng LTE. Đáng chú ý, đây cũng là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng kết nối Lightning, thay thế cho chuẩn 30 chân trước đó.

Trong khi đó, phiên bản iPhone 4 dung lượng 8GB được giới thiệu năm 2011 như một lựa chọn giá rẻ, trước khi ngừng sản xuất vào năm 2013. Sau khi rút khỏi thị trường Mỹ, cả iPhone 4 8GB và iPhone 5 từng được phân phối tại một số thị trường mới nổi với vai trò thiết bị phổ thông.

Tại thị trường Việt Nam, hai dòng máy này đã gần như biến mất khỏi hệ thống phân phối chính hãng từ nhiều năm trước, chủ yếu còn tồn tại trên thị trường dưới dạng máy cũ hoặc sưu tầm. Tại các trung tâm bảo hành ủy quyền, việc sửa chữa cho các thiết bị này vốn đã hạn chế do nguồn linh kiện khan hiếm, và nay chính thức chấm dứt hoàn toàn theo chính sách toàn cầu của Apple.

Ở phân khúc người dùng phổ thông, iPhone 4 và iPhone 5 từng là những mẫu máy “quốc dân” trong giai đoạn 2012-2015, đặc biệt phổ biến tại các cửa hàng di động nhỏ lẻ nhờ mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, với việc ngừng hỗ trợ từ lâu về phần mềm lẫn phần cứng, các thiết bị này hiện không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản như ứng dụng hiện đại hay kết nối mạng ổn định.

Trong bối cảnh hiện tại, người dùng tại Việt Nam nếu vẫn còn sử dụng hai mẫu iPhone này sẽ buộc phải chuyển sang sửa chữa tại các cửa hàng bên thứ ba hoặc nâng cấp thiết bị mới. Đồng thời, việc Apple “khai tử” hoàn toàn cũng đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ iPhone từng rất phổ biến tại thị trường trong nước.