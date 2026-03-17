Honda Việt Nam bổ sung công nghệ cho CR-V bản xăng, giá bán từ 1,039 tỷ đồng

Cụ thể, theo chia sẻ của đại diện hãng, các phiên bản Honda CR-V xăng mới sẽ được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Theo kế hoạch, sản phẩm bắt đầu được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống các nhà phân phối ô tô trên toàn quốc kể từ ngày 19/3.

Về danh mục sản phẩm, mẫu xe Honda CR-V tùy chọn động cơ xăng bao gồm hai phiên bản chính là G và L. Giá bán lẻ đề xuất cho phiên bản G được niêm yết ở mức 1,039 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản L có mức giá cao hơn, cụ thể là 1,099 tỷ đồng.

Cả hai mức giá này đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khách hàng có các lựa chọn màu sắc cơ bản như trắng, đen và xám. Riêng phiên bản L có thêm các lựa chọn màu xanh và màu đỏ mới. Đối với lựa chọn màu đỏ, người mua cần chi trả thêm khoản chi phí là 8 triệu đồng so với giá công bố.

Ở lần nâng cấp này, Honda CR-V phiên bản G cũng được bổ sung hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm, hệ thống hỗ trợ quan sát Honda LaneWatch và cảm biến đỗ xe phía sau. Màn hình giải trí trên phiên bản này cũng được nâng cấp từ 7 inch lên 9 inch với độ phân giải cao, hỗ trợ đầy đủ các kết nối Bluetooth, USB các cổng Type A và Type C, đồng thời cho phép xe kết nối không dây với điện thoại thông minh.

Phiên bản L được gia tăng tính an toàn thông qua việc tích hợp hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước.

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Honda CR-V. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng như, phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha thích ứng tự động.

Đáng chú ý, Honda đã trang bị hệ thống kết nối Honda CONNECT trên tất cả các phiên bản CR-V máy xăng mới. Hệ thống này bao gồm ba nhóm chức năng chính là an toàn và bảo mật, điều khiển xe từ bất cứ đâu và tính thuận tiện. Công nghệ này giúp chủ sở hữu dễ dàng kết nối với chiếc xe từ xa thông qua điện thoại thông minh.

Người dùng cũng có thể thực hiện tính năng đề nổ từ xa tích hợp trên chìa khóa thông minh ngay cả khi chưa bước vào cabin. Những trang bị này nhằm mang lại sự an tâm và tiện dụng tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe hàng ngày.

Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị hệ thống 8 túi khí bảo vệ cho nhiều vị trí trong cabin, bao gồm cả túi khí cho đầu gối ở hàng ghế trước. Mẫu xe này cũng đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm của chương trình ASEAN NCAP.

Các phiên bản xăng của Honda CR-V tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa đạt 188 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại của xe đạt mức 240 Nm tại dải vòng tua từ 1.700 đến 5.000 vòng/phút.

Bên trong khoang nội thất, xe vẫn duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi linh hoạt. Ghế lái tích hợp tính năng chỉnh điện 8 hướng và nhớ 2 vị trí. Đối với phiên bản L, hãng trang bị thêm tính năng sạc điện thoại không dây và hệ thống cốp chỉnh điện hỗ trợ mở rảnh tay.

Nhà sản xuất áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước cho các phiên bản này. Đáng chú ý, khách hàng mua các phiên bản động cơ xăng mới sẽ được tặng thêm gói gia hạn bảo hành miễn phí 2 năm hoặc 50.000 km cho hệ thống động cơ và hộp số. Việc bảo trì và bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất là điều kiện để khách hàng được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hành nêu trên.