Lăn bánh chưa hết 1 bình xăng, chiếc BMW 520i đời mới này được rao bán rẻ hơn khoảng 300 triệu đồng so với giá hãng

Một chiếc BMW 520i thế hệ mới nhất đang được rao bán trên thị trường xe mới, với mức giá chỉ 2,279 tỷ đồng. Theo lời người bán, xe được sản xuất 2024, đăng ký 2025 nhưng tới nay đã bước sang năm 2026, odo xe chỉ ở mức 300 km, tức gần như mới "đập hộp".

Mức giá bán lại nêu trên có thể giúp chủ xe tương lai tiết kiệm ít nhất 300 triệu đồng, bởi giá niêm yết của BMW 520i được công bố là 2,589 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Trong khi đó, tình trạng xe gần như ở hiện trạng xuất xưởng.

Theo bức ảnh đăng tải, ngoại thất chiếc BMW 520i mang màu sơn đen chủ đạo. Tình trạng còn rất mới, lớp sơn bóng bẩy, điều này không gây ngạc nhiên dựa theo odo xe.

BMW 520i là bản tiêu chuẩn của dòng 5-Series hiện nay. Nhưng xe có nhiều trang bị ngoại thất khá hiện đại, tương đồng với các bản 520i Premium và 530i M Sport cao cấp hơn, như cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED và lưới tản nhiệt mới có viền LED phát sáng. Có chăng, bản tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch này quá nhỏ so với kích thước tổng thể của xe, gây nhiều ý kiến trái chiều khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Ở bên trong, ngay từ bản tiêu chuẩn, 520i đã có cặp màn hình 12,3 inch, 14,9 inch cảm ứng đặt trên cùng mặt kính, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí và đặc biệt hơn là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tương tự các bản cao cấp hơn. Hệ thống BMW Connected Drive có trên bản này.

Tương tự bên ngoài xe, nội thất bọc da màu nâu chủ đạo. Tình trạng ở mức tốt, da ghế căng, chưa bị sờn bóng hay xuất hiện những vết nhăn. Nhìn chung, chủ nhân tương lai sẽ không phải lo lắng về chất lượng của xe khi quyết định xuống tiền.

Động cơ của BMW 520i cũng được nâng cấp sang loại mild-hybrid 2.0L. Động cơ này cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Công nghệ an toàn cũng là điểm mạnh của 520i bản tiêu chuẩn so với thế hệ trước. Một số tính năng "đắt tiền" có trên bản 520i tiêu chuẩn gồm ADAS với khả năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cùng camera 360 độ.