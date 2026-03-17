Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lăn bánh chưa hết 1 bình xăng, chiếc BMW 520i đời mới này được rao bán rẻ hơn khoảng 300 triệu đồng so với giá hãng

17-03-2026 - 07:58 AM | Thị trường

Chỉ mới chạy khoảng 300 km, một chiếc BMW 520i thế hệ mới đã xuất hiện trên thị trường xe mới với giá 2,279 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 300 triệu đồng so với giá niêm yết tại Việt Nam.

Một chiếc BMW 520i thế hệ mới nhất đang được rao bán trên thị trường xe mới, với mức giá chỉ 2,279 tỷ đồng. Theo lời người bán, xe được sản xuất 2024, đăng ký 2025 nhưng tới nay đã bước sang năm 2026, odo xe chỉ ở mức 300 km, tức gần như mới "đập hộp".

Mức giá bán lại nêu trên có thể giúp chủ xe tương lai tiết kiệm ít nhất 300 triệu đồng, bởi giá niêm yết của BMW 520i được công bố là 2,589 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí ra biển số. Trong khi đó, tình trạng xe gần như ở hiện trạng xuất xưởng.

Theo bức ảnh đăng tải, ngoại thất chiếc BMW 520i mang màu sơn đen chủ đạo. Tình trạng còn rất mới, lớp sơn bóng bẩy, điều này không gây ngạc nhiên dựa theo odo xe.

BMW 520i là bản tiêu chuẩn của dòng 5-Series hiện nay. Nhưng xe có nhiều trang bị ngoại thất khá hiện đại, tương đồng với các bản 520i Premium và 530i M Sport cao cấp hơn, như cụm đèn chiếu sáng Adaptive LED và lưới tản nhiệt mới có viền LED phát sáng. Có chăng, bản tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch này quá nhỏ so với kích thước tổng thể của xe, gây nhiều ý kiến trái chiều khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Ở bên trong, ngay từ bản tiêu chuẩn, 520i đã có cặp màn hình 12,3 inch, 14,9 inch cảm ứng đặt trên cùng mặt kính, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí và đặc biệt hơn là hệ thống điều hòa tự động 4 vùng tương tự các bản cao cấp hơn. Hệ thống BMW Connected Drive có trên bản này.

Tương tự bên ngoài xe, nội thất bọc da màu nâu chủ đạo. Tình trạng ở mức tốt, da ghế căng, chưa bị sờn bóng hay xuất hiện những vết nhăn. Nhìn chung, chủ nhân tương lai sẽ không phải lo lắng về chất lượng của xe khi quyết định xuống tiền.

Động cơ của BMW 520i cũng được nâng cấp sang loại mild-hybrid 2.0L. Động cơ này cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Công nghệ an toàn cũng là điểm mạnh của 520i bản tiêu chuẩn so với thế hệ trước. Một số tính năng "đắt tiền" có trên bản 520i tiêu chuẩn gồm ADAS với khả năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cùng camera 360 độ.

Theo Hoàng Dũng

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt xa vàng, một mặt hàng quan trọng tăng giá tới 557%, Việt Nam đang sở hữu trữ lượng lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Ông Trump gây áp lực lên đồng minh, giá dầu lập tức hạ nhiệt Nổi bật

Yamaha trình làng xe máy 3 bánh có túi khí

Phát hiện Trung Quốc đang vận hành tháp khoan hơn 30m, đào tìm thứ cả thế giới đang khao khát

Nga đón tin không thể vui hơn: Dầu thô chiết khấu 'mỏng như giấy' vẫn cháy hàng, một quốc gia mua ngay 30 triệu thùng không cần hỏi giá

Thủ tướng: Rà soát giảm thuế, phí, bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên