Phát hiện Trung Quốc đang vận hành tháp khoan hơn 30m, đào tìm thứ cả thế giới đang khao khát

Tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một tháp khoan cao 30 mét sừng sững giữa cánh đồng bằng phẳng, đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình chinh phục độ sâu đầy tham vọng. Trong vòng 6 tháng tới, mũi khoan này sẽ xuyên thủng lớp vỏ Trái đất gần 3km để tìm kiếm những "mạch máu" vàng đang ẩn mình. Đây không chỉ là một dự án khai thác đơn thuần, mà là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành địa chất Trung Quốc: từ dựa vào kinh nghiệm sang dựa vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ siêu sâu.

Từ những mỏ nông đến cuộc viễn chinh vào lòng đất

Bán đảo Sơn Đông, nằm dọc bờ biển phía Nam biển Bột Hải, từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ vàng" của thế giới. Nơi đây hiện nắm giữ tới 1/4 trữ lượng vàng đã được xác minh của Trung Quốc, xếp thứ 3 toàn cầu về quy mô. Tuy nhiên, sau hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ khai thác cường độ cao, các mỏ vàng dễ tiếp cận ở tầng nông đã dần cạn kiệt.

Thách thức này buộc Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Sơn Đông phải thay đổi chiến lược. Thay vì tìm kiếm trên bề mặt, họ hướng tầm nhìn xuống những độ sâu chưa từng có. Trước đây, các mũi khoan thường chỉ dừng lại ở mức dưới 2.000 mét, nhưng giờ đây, công nghệ khoan đường kính nhỏ siêu sâu và siêu nghiêng đã trở thành "vũ khí" chủ lực.

Hiện tại, đơn vị này đã đảm nhiệm tới 83% các dự án khoan khoa học trên 3.000 mét của cả nước. Đáng chú ý, họ đã thiết lập kỷ lục thế giới về lấy mẫu lõi toàn phần ở độ sâu hơn 2.843m trong lĩnh vực khoan khoa học biển. Những con số này không chỉ là thành tích kỹ thuật mà còn là chìa khóa mở ra những kho báu khổng lồ tưởng chừng như không thể chạm tới.

"Số hóa" việc tìm vàng: Khi AI thay thế những bước chân trần

Thời đại của những nhà địa chất đi bộ trên cánh đồng và đào bới ngẫu nhiên đã lùi xa. Quy trình tìm vàng hiện đại bắt đầu từ nhiều tháng trước khi mũi khoan đầu tiên chạm đất. Sự kết hợp giữa nghiên cứu địa chất, khảo sát điện từ và phân tích hóa học đã tạo nên một "bản đồ dự báo" chính xác về các vùng dị thường dưới lòng đất.

Theo ông Ma Xiaopeng, Phó Giám đốc bộ phận kỹ thuật thăm dò, quy trình này cực kỳ nghiêm ngặt: sau khi xác định vùng mục tiêu bằng các phương pháp vật lý và hóa học, việc khoan chỉ đóng vai trò thu hẹp phạm vi. Các mẫu lõi sau đó được đưa vào phòng thí nghiệm để phân tích hàm lượng, điều kiện xuất hiện và độ sâu của thân quặng một cách chi tiết.

Bước tiến đột phá nhất nằm ở việc xây dựng các mô hình kỹ thuật số tích hợp. "Chúng tôi đang chuyển đổi mô hình thăm dò vàng từ dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)," ông Zhang Chengwei, Giám đốc Cục Địa chất tỉnh Sơn Đông, nhấn mạnh. Bằng cách tích hợp dữ liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa và dữ liệu khoan vào một hệ thống AI, khả năng dự đoán và xác định vị trí mỏ vàng đã đạt đến độ chính xác chưa từng có.

Bài toán an ninh tài nguyên và cơn khát vàng của thị trường

Sự thúc đẩy mạnh mẽ về công nghệ này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới cả về sản xuất và tiêu thụ vàng. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường đang có sự thay đổi đáng kể. Lần đầu tiên, nhu cầu về vàng miếng và tiền vàng đã vượt qua nhu cầu về trang sức, cho thấy vàng đang ngày càng được coi trọng như một tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp cũng không ngừng tăng cao. Vàng không chỉ để đeo hay cất giữ; nó là thành phần thiết yếu trong ngành điện tử và các lĩnh vực năng lượng mới. Việc tự chủ nguồn cung tài nguyên thông qua công nghệ thăm dò hiện đại không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề an ninh quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sơn Đông đã triển khai kế hoạch phát triển chất lượng cao ngành vàng giai đoạn 2025-2027. Mục tiêu rất cụ thể: huy động 76 triệu NDT (gần 290 tỷ VNĐ) cho 36 dự án thăm dò, phấn đấu bổ sung từ 20 đến 50 tấn trữ lượng vàng tại khu vực Sơn Đông chỉ trong vòng một năm.

Cuộc đua chinh phục độ sâu tại Trung Quốc là một minh chứng rõ nét cho thấy công nghệ có thể hồi sinh những khu vực khai thác tưởng chừng đã đi vào giai đoạn thoái trào. Bằng cách làm chủ các kỹ thuật khoan siêu sâu và ứng dụng AI vào phân tích địa chất, Trung Quốc không chỉ đang khai thác vàng, mà còn đang xây dựng một nền tảng công nghệ vững chắc để bảo vệ an ninh tài nguyên trong tương lai. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới và đầu tư chiến lược sẽ tiếp tục giữ cho những tháp khoan tại Sơn Đông vươn cao, xuyên thấu những giới hạn mới của lòng đất.