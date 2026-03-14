Phát minh chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc: tạo vật liệu mạnh nhất thế giới, nhỏ hơn cả tóc người nhưng bền gấp 10 lần thép

Ngày 11/3, Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Quốc gia Trung Quốc (CNBM) chính thức ra mắt sợi carbon siêu bền cấp T1200 do nước này tự phát triển, được xem là mạnh nhất trong cùng phân khúc hiện nay.

Theo thông tin từ China Media Group, vật liệu này không chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm trong phòng thí nghiệm mà đã bước vào giai đoạn sản xuất công nghiệp, với công suất hàng trăm tấn mỗi năm.

Điều này giúp Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đạt được khả năng sản xuất hàng loạt sợi carbon ở cấp độ bền T1200.

Theo giới thiệu, sợi carbon T1200 có đường kính nhỏ hơn 1/10 sợi tóc người, nhưng độ bền kéo cao gấp 10 lần so với thép thông thường. Đồng thời, vật liệu này chỉ nặng khoảng 1/4 so với thép, mang lại sự kết hợp nổi bật giữa trọng lượng nhẹ và độ bền vượt trội.

Nhờ những đặc tính này, sợi carbon T1200 được đánh giá phù hợp cho nhiều lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm ngành hàng không vũ trụ, kinh tế tầm thấp và robot hình người, cung cấp nền tảng vật liệu và phương pháp thiết kế mới để xây dựng các thiết bị thông tin đa chức năng có khả năng hoạt động trong điều kiện công suất cao và môi trường khắc nghiệt.

Trước đó, Trung Quốc đã phát triển nhiều dòng sợi carbon với cấp độ bền tăng dần, từ T300 đến T1000. Con số trong tên gọi thể hiện mức độ bền của vật liệu, và việc ra mắt T1200 đánh dấu bước tiến mới trong chuỗi phát triển này.

Vật liệu composite sợi carbon hiện được sử dụng rộng rãi trong ngành vũ trụ nhờ tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao. Công ty vũ trụ thương mại Welight Technology của Trung Quốc đã phát triển tên lửa nhiên liệu lỏng mang tên Weiguang-1 rocket, trong đó khoảng 90% cấu trúc thân được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon.

Theo công ty này, việc sử dụng vật liệu nhẹ giúp giảm khối lượng tên lửa khoảng 25 – 30% so với thiết kế kim loại truyền thống. Trong ngành vũ trụ thương mại, giảm trọng lượng tàu vũ trụ được xem là yếu tố quan trọng để hạ chi phí phóng, đặc biệt khi các doanh nghiệp đang triển khai những chùm vệ tinh quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, các vật liệu siêu nhẹ như sợi carbon T1200 được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.