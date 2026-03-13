Những mẫu xe máy điện không cần bằng lái

VinFast ZGoo và Flazz

Hai mẫu xe máy điện của VinFast tập trung vào nhóm khách hàng học sinh với động cơ công suất 1.100W, vận tốc tối đa 39 km/h, đáp ứng quy định không cần giấy phép lái xe.

Vinfast Flazz (trái) và ZGoo (phải) sở hữu thiết kế cá tính và công nghệ pin LFP.

Về thiết kế, ZGoo sử dụng đường nét bo tròn và đèn pha dạng tròn cổ điển, trong khi Flazz theo đuổi phong cách góc cạnh. Cả hai sản phẩm đều trang bị pin LFP, cung cấp quãng đường di chuyển 70 km mỗi lần sạc đầy.

Với mức giá niêm yết 14,9 - 16 triệu đồng, bộ đôi ZGoo phù hợp cho nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ lợi thế về hệ thống trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Yadea iFun và i8

Yadea iFun được thiết kế dưới dạng xe máy điện mini scooter với kích thước nhỏ gọn và khối lượng bản thân khoảng 40 kg.

Xe trang bị động cơ điện công suất tối đa 250W, cho vận tốc giới hạn ở mức 24 km/h, đảm bảo an toàn cho học sinh mới làm quen với xe hai bánh.

Mẫu xe điện mini với kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Mẫu xe này sử dụng pin Lithium (Li-ion) dung lượng 48V-12Ah, cho phép di chuyển quãng đường 45 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED thấu kính và phanh tang trống là những trang bị tiêu chuẩn trên xe. Với mức giá niêm yết khoảng 12 triệu đồng, đây là phương án di chuyển linh hoạt trong phạm vi ngắn.

Yadea i8 sở hữu phong cách thiết kế tân cổ điển và sử dụng hệ thống ắc quy Graphene TTFAR độc quyền. Động cơ của xe có công suất danh định 350W, vận tốc tối đa đạt mức 31 km/h.

Sản phẩm sử dụng ắc quy công nghệ Graphene giúp tối ưu hóa tuổi thọ và quãng đường di chuyển.

Nhờ bộ nguồn 48V-22Ah, xe có khả năng vận hành quãng đường 70 km cho một lần sạc. Các trang bị bao gồm màn hình hiển thị LCD 5,5 inch, công nghệ mở khóa bằng thẻ từ (NFC) và lốp không săm giúp hạn chế rủi ro khi gặp sự cố trên đường.

Sản phẩm có giá bán dao động từ 13 đến 15 triệu đồng tùy phiên bản, phù hợp với học sinh cần một mẫu xe bền bỉ và có tầm hoạt động rộng hơn.

Honda ICON e:

Mẫu xe điện từ thương hiệu Nhật Bản trang bị động cơ công suất định danh 1,5 kW, cho vận tốc tối đa 48 km/h, thuộc nhóm phương tiện không yêu cầu giấy phép lái xe.

Honda ICON e: chú trọng vào sự ổn định và hệ thống phanh an toàn.

Xe sử dụng pin Lithium-ion (pin Li-ion) dung lượng 30,6 Ah, đặt dưới sàn để chân và có khả năng tháo rời để sạc độc lập.

Theo thông số nhà sản xuất, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 71 km. Về trang bị an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đồng thời lên cả bánh trước và bánh sau.

Tại thị trường Việt Nam, ICON e: có giá niêm yết từ 26 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí pin. Người dùng có thể lựa chọn mua đứt pin với giá khoảng 9,6 triệu đồng hoặc thuê pin hàng tháng.