Nông sản Việt giữ đà tăng trưởng trong bối cảnh thương mại biến động

Cà phê dẫn dắt đà tăng của xuất khẩu nông sản.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông lâm sản của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026. Nhiều mặt hàng chủ lực như cà phê, rau quả tiếp tục mở rộng thị trường, tạo kỳ vọng mới cho xuất khẩu nông sản trong năm nay.

Những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông và lâm sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, với kim ngạch 2 tháng đầu năm đạt gần 9 tỷ USD. Trong bức tranh chung đó, cà phê tiếp tục là điểm sáng, khi kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,2 tỷ USD, khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nông nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Cao cao Việt Nam cho biết: "Tổng số xuất khẩu của chúng ta 2025 đạt gần 1,6 triệu tấn, với kim ngạch 9 tỷ USD. Đây là năm chúng ta có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cao nhất so với từ trước tới nay. Đối với cà phê, 3 năm qua giá tăng cao nên tạo điều kiện để người nông dân đầu tư vào sản xuất và chất lượng của vườn cây".

Không chỉ cà phê, nhiều nhóm hàng nông sản khác cũng đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản đạt hơn 6 tỷ USD, còn lâm sản khoảng 2,8 tỷ USD. Trong đó, rau quả tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo nền tảng để nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Theo cơ quan quản lý, dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển logistics và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ đang tạo thêm động lực cho xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Xuất khẩu nông sản liên tục tăng trong nhiều năm qua. Đặc biệt năm 2024 là 62,5 tỷ USD, sang năm 2025 đạt 70,9 tỷ USD, tăng khoảng 7,5 tỷ USD. Chúng ta có nền tảng tái cấu trúc hơn 40 năm, từ vùng sản xuất, mã vùng trồng, đóng gói đến chế biến sâu… trong một hệ sinh thái bền vững giữa doanh nghiệp và người nông dân".

Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ nền tảng tăng trưởng trong nhiều năm qua, cùng những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đang hướng tới mục tiêu 73 - 74 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026, qua đó tạo đà tiến gần hơn tới mốc 100 tỷ USD trong những năm tới.