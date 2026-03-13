Honda CR-V bản xăng sắp nâng cấp tại Việt Nam: Giá dự kiến tăng nhẹ, màn hình lớn hơn, thêm trang bị an toàn

Một số tư vấn bán hàng đại lý cho biết hai phiên bản máy xăng của Honda CR-V là bản G và L được điều chỉnh trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Đây là lần đầu tiên hai bản thuần xăng được bổ sung trang bị kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2023.

Hai bản xăng của Honda CR-V sắp được nâng cấp. Ảnh minh họa: Đại lý

Theo thông tin từ phía đại lý, phiên bản G của Honda CR-V được bổ sung thêm một số trang bị đáng chú ý so với cấu hình ra mắt trước đây. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là màn hình trung tâm được nâng từ 7 inch lên 9 inch. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị camera LaneWatch, nhằm hiển thị điểm mù lên màn hình trung tâm khi người lái bật xi-nhan. Ngoài ra, Honda CR-V 2026 bản G còn được bổ sung cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm (Post-Collision Braking System) nhằm tăng thêm yếu tố an toàn trong quá trình vận hành.

Với việc bổ sung thêm các trang bị này, giá bán của phiên bản G được phía đại lý cho biết sẽ tăng thêm 10 triệu đồng so với trước đây, giá mới lên mức 1,039 tỷ đồng.

Honda CR-V bản G giờ đây đã có nhiều trang bị hơn như màn hình to, cảm biến sau,... gần ngang ngửa với bản L trước đây. Ảnh minh họa: Đại lý

Trong khi đó, phiên bản L của Honda CR-V được cập nhật thêm cảm biến đỗ xe phía trước. Trước đây, xe chỉ có cảm biến phía sau, vì vậy thay đổi này giúp bản L có đầy đủ cảm biến trước và sau. Các trang bị khác giữ nguyên như trước đây gồm cốp điện, gạt mưa tự động, sạc không dây,...

Theo thông tin từ đại lý, giá bán của phiên bản L không thay đổi so với trước đây (1,099 tỷ), dù được bổ sung thêm trang bị.

Ngoài các thay đổi về trang bị kể trên, cấu hình động cơ của Honda CR-V bản G và L tại Việt Nam vẫn được giữ nguyên. Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Phiên bản L của Honda CR-V giờ đây đã hoàn thiện hơn khi có đủ cảm biến trước/sau. Ảnh minh họa: Đại lý

Vẫn như trước đây, Honda CR-V được trang bị gói ADAS ngay từ bản G, bao gồm các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, đèn pha thích ứng và thông báo xe phía trước khởi hành.

Nhờ các trang bị mới, bản G của Honda CR-V 2026 nay có cấu hình gần tương đương bản L trước đây. Ở chiều ngược lại, bản L cũng được hoàn thiện thêm khi có đủ cảm biến trước và sau.