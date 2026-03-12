Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Honda dự báo lỗ tới 3,6 tỷ USD, điều gì đang xảy ra?

12-03-2026 - 19:32 PM | Thị trường

Hãng xe Honda cảnh báo rằng, họ sẽ thua lỗ tới 3,6 tỷ đô la trong năm nay, do chi phí tái cấu trúc mảng kinh doanh xe điện đang gặp khó khăn.

Honda dự báo lỗ tới 3,6 tỷ USD, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Cụ thể theo hãng tin Reuters, Honda - hãng xe lớn thứ hai Nhật Bản, vừa cảnh báo về mức thiệt hại lên tới 3,6 tỷ USD. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ việc nhu cầu tiêu thụ xe thuần điện đang sụt giảm nghiêm trọng trên phạm vi toàn thế giới, trong đó thị trường Hoa Kỳ đóng vai trò là tác nhân gây ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dưới sự điều hành của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Washington đã thực hiện các chính sách cắt giảm mạnh mẽ nguồn hỗ trợ tài chính từ chính phủ dành cho lĩnh vực xe điện.

Sự thay đổi đột ngột trong định hướng chính sách này đã đẩy các tập đoàn lớn như Ford và Stellantis vào thế khó, buộc họ phải nhanh chóng xem xét và điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược phát triển dài hạn của mình để thích nghi với bối cảnh mới.﻿

Trong một cuộc họp báo diễn ra gần đây, Giám đốc điều hành Honda, ông Toshihiro Mibe, cho biết, hãng sẽ hủy kế hoạch phát triển một số mẫu xe điện để tập trung vào dòng xe hybrid. Đây là dòng xe đang có sức mua tăng mạnh tại Mỹ và nhiều thị trường khác.

Honda dự báo lỗ tới 3,6 tỷ USD, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Xe ô tô điện của Honda chuẩn bị xuất xưởng.

Sự chuyển dịch này cho thấy Honda đánh giá xe hybrid là giải pháp thực tế và hiệu quả hơn. Đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao công nghệ hiện nay, khi mà cơ sở hạ tầng và tâm lý người tiêu dùng đối với xe thuần điện vẫn còn nhiều rào cản.﻿

Tuy nhiên, do thay đổi chiến lược, Honda dự kiến sẽ lỗ tới 570 tỷ yên, tương đương 3,6 tỷ đô la, cho năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3. Con số này trái ngược hoàn toàn với dự báo lãi 550 tỷ yên trước đó.

Tổng chi phí và thiệt hại do sự thay đổi này gây ra có thể lên đến 2,5 nghìn tỷ yên trong nhiều năm tới.

Để nhận trách nhiệm, ông Mibe cùng Phó Chủ tịch Noriya Kaihara sẽ tự nguyện giảm 30% lương thưởng trong ba tháng, trong khi các giám đốc khác giảm 20%. Honda dự định sẽ công bố chiến lược kinh doanh dài hạn mới vào năm tài chính tiếp theo.

Đức Minh

