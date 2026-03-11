Cựu sếp VinFast lên tiếng về lời khuyên 'không nên đổi xe điện'

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, câu hỏi “có nên chuyển sang xe điện hay không” đang được nhiều người dùng ô tô tại Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trên mạng xã hội, bà Đỗ Thị Ngọc Trâm (Teresa Đỗ), cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của VinFast – mới đây đã chia sẻ câu chuyện cá nhân về việc chuyển từ xe xăng sang xe điện, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trong bài viết mới đăng trên trang cá nhân, bà Trâm cho biết gần đây có người bạn hỏi bà một cách thẳng thắn rằng liệu xe điện có thực sự đáng để sử dụng hay không. Trả lời câu hỏi này, bà cho biết: “Xe điện được cái người không đi thì bảo không ai đi, còn người đi thì ân hận sao mình không đi sớm”.

Bà Trâm kể lại rằng vào năm 2024, khi còn làm việc trong tập đoàn, ban lãnh đạo được khuyến khích chuyển sang sử dụng xe điện như một phần của xu hướng chuyển đổi xanh. Trước đó, gia đình bà đang sử dụng chiếc SUV chạy xăng VinFast Lux SA2.0 – một trong những mẫu xe đầu tiên VinFast bán ra thị trường từ năm 2019. Theo bà, chiếc xe này đã đồng hành cùng gia đình trong nhiều chuyến đi dài và được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành.

"Chiến mã ấy vừa khỏe, vừa bền, vừa lành, đã chinh chiến cùng mình xấp xỉ 5 lần vòng quang trái đất trong 5 năm và là 1 trong 200 chiến mã đầu tiên VinFast phân phối ra thị trường năm 2019" , bà Trâm chia sẻ.﻿

Tuy nhiên, trước yêu cầu chuyển đổi, gia đình bà quyết định mua thêm chiếc SUV điện VinFast VF9 để phục vụ công việc. Ban đầu, chiếc xe xăng vẫn được giữ lại để sử dụng khi cần thiết. Dù vậy, theo chia sẻ của bà, sau một thời gian trải nghiệm xe điện, thói quen sử dụng xe trong gia đình đã thay đổi đáng kể.

Một trong những yếu tố khiến bà nhận thấy sự khác biệt rõ rệt là chi phí vận hành. Theo bà Trâm, trước đây chi phí xăng trung bình có thể lên tới khoảng 2 triệu đồng mỗi tuần, tương đương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng trong điều kiện sử dụng thường xuyên. Khi chuyển sang xe điện, khoản chi này giảm đáng kể, giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Ngoài yếu tố tài chính, bà cũng cho rằng xe điện mang lại trải nghiệm vận hành khác biệt so với xe động cơ đốt trong. Theo mô tả của bà, xe điện vận hành êm ái, tăng tốc mượt và ít gây tiếng ồn. Bên cạnh đó, việc sử dụng xe điện cũng giúp người dùng không phải quan tâm nhiều đến các hạng mục bảo dưỡng quen thuộc như thay dầu động cơ.

Theo thời gian, chiếc VinFast Lux SA2.0 trong gia đình bà dần ít được sử dụng hơn. Bà cho biết chiếc xe xăng chủ yếu được lấy ra chạy thỉnh thoảng để tránh tình trạng lâu ngày không vận hành. Thậm chí sau đó, khi gia đình cần thêm phương tiện cho con gái, họ tiếp tục lựa chọn mẫu xe điện VinFast VF7 thay vì quay lại với xe xăng.

Cũng trong bài chia sẻ, bà Trâm nhắc tới câu chuyện của một người bạn đang sử dụng xe của thương hiệu Land Rover. Người này cho biết sau khi được tặng một chiếc VinFast VF 9 khi mua nhà, gia đình đã bất ngờ trước trải nghiệm xe điện và sử dụng chiếc xe này thường xuyên hơn, trong khi chiếc xe xăng cũ phần lớn thời gian nằm trong hầm.

"Những ai ko muốn thay lòng đổi dạ, không sẵn sàng sống phũ như bọn mình thì không nên đổi xe điện", bà nói.

Dù tiêu đề bài viết được bà Trâm đặt theo cách hài hước là “lời khuyên chân thành về việc không nên đổi xe điện”, nội dung thực tế lại mang thông điệp ngược lại. Theo bà, nhiều người sau khi chuyển sang xe điện thường thay đổi thói quen sử dụng xe, đặc biệt khi nhận thấy chi phí vận hành thấp hơn và trải nghiệm lái khác biệt.

Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn còn nhiều biến động, câu chuyện được bà chia sẻ cũng phần nào phản ánh những cân nhắc mà nhiều người dùng ô tô đang đối mặt hiện nay: tiếp tục sử dụng xe động cơ đốt trong quen thuộc hay chuyển sang các dòng xe điện đang ngày càng phổ biến trên thị trường.



