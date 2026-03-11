Giá dầu đi ngang

Dữ liệu thị trường ngày 11/3 cho thấy giá dầu Brent đạt mức 87,91 USD/thùng, tương ứng với mức tăng nhẹ 0,13%. Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ (WTI) giao dịch ở ngưỡng 83,52 USD/thùng, tăng khoảng 0,08% so với phiên trước đó.

Thị trường gần như chưa có biến động lớn sau khi xuất hiện thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế xem xét giải phóng dầu dự trữ.

Dẫn nguồn tin từ các quan chức am hiểu vấn đề, tờ Wall Street Journal cho biết quy mô của đợt xả kho dầu lần này có thể lớn hơn con số 182 triệu thùng mà các nước thành viên IEA từng thực hiện vào năm 2022.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tuần qua. Nguồn: Trading Economics.

Hiện tại, cả IEA và Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin nêu trên. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tình hình tại khu vực Trung Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore từ IG Sydney nhận định rằng giá dầu thô có thể còn biến động dưới tác động từ các tin tức thực địa. Ông dự báo biên độ giao dịch trong thời gian tới có thể nằm trong khoảng từ 75 USD đến 105 USD mỗi thùng.

Giá dầu toàn cầu bắt đầu có dấu hiệu trững lại sau một loạt các biện pháp bình ổn giá của nhiều quốc gia.

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường được thể hiện qua biên độ giá dầu trong các phiên gần đây. Giá dầu đã giảm hơn 11% vào ngày 10/3, sau khi đạt mức cao kỷ lục trên 119 USD/thùng vào phiên giao dịch ngày 9/3.

Các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đang ghi nhận một số gián đoạn. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Abu Dhabi (ADNOC) đã tạm dừng hoạt động tại nhà máy lọc dầu Ruwais sau khi xảy ra hỏa hoạn do thiết bị bay không người lái gây ra.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang tìm cách điều chỉnh lộ trình xuất khẩu thông qua các cảng trên Biển Đỏ, điển hình là cảng Yanbu. Tuy nhiên, các báo cáo phân tích cho thấy lượng cung ứng từ hướng này hiện vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn sản lượng thiếu hụt đi qua eo biển Hormuz.

Một số quốc gia láng giềng như Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đang phải điều chỉnh giảm sản lượng khai thác trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.