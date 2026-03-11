Chuyện gì đây: Nga lại vừa có pha lách trừng phạt dầu thô đỉnh cao, Mỹ và EU cũng phải chào thua

Một tàu chở dầu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga được cho là đã thực hiện vụ chuyển dầu thô giữa các tàu trên biển tại Vịnh Oman với giá trị ước tính khoảng 29,3 triệu USD.

Theo báo cáo công bố ngày 8/3 của công ty tình báo hàng hải Windward AI, tàu chở dầu M/V TRUST treo cờ Nga – con tàu đã bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh đưa vào danh sách trừng phạt – nhiều khả năng đã thực hiện một hoạt động chuyển tải dầu thô trên biển với “xác suất cao” trong vùng biển thuộc lãnh thổ Oman.

Windward cho biết tàu này trước đó đã bốc dỡ khoảng 325.000 thùng dầu thô của Nga tại cảng Ust-Luga, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của nước này. Với mức giá dầu ước tính khoảng 90 USD/thùng vào ngày 10/3, lô hàng tham gia vào hoạt động chuyển tải được ước tính có giá trị khoảng 29,3 triệu USD.

Theo công ty phân tích, đây là một vụ chuyển dầu theo hình thức “bán bí mật”. Trong hoạt động này, chỉ một tàu phát tín hiệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trong khi tàu còn lại tắt thiết bị, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Cụ thể, tàu M/V TRUST được cho là đã neo đậu và tắt thiết bị phát tín hiệu AIS khi tiến hành một cuộc “gặp gỡ kéo dài tại chỗ” với một tàu chở dầu khác chưa xác định danh tính. Điều này cho thấy khả năng hai tàu đã thực hiện chuyển dầu trực tiếp trên biển.

Windward cho biết trong những vụ chuyển dầu “bí mật” hoàn toàn, cả hai tàu đều tắt hệ thống AIS. Tuy nhiên, trong trường hợp này chỉ một tàu phát tín hiệu, khiến hoạt động vẫn có thể được phát hiện ở mức độ hạn chế nhưng vẫn gây khó khăn cho các cơ quan giám sát.

Những chiến thuật như vậy được cho là nằm trong chiến lược rộng hơn của Nga nhằm duy trì xuất khẩu dầu thô sau khi phương Tây áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của nước này, sau cuộc xung đột tại Ukraine.

Hoạt động chuyển dầu nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới – cũng chịu nhiều rủi ro sau các hoạt động quân sự liên quan đến Mỹ, Israel và Iran.

Theo các báo cáo thị trường, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Ngày 9/3, giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro xung đột có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố Moscow vẫn sẵn sàng nối lại hợp tác năng lượng dài hạn với các khách hàng châu Âu nếu các nước này muốn khôi phục quan hệ.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga và giải phóng một phần dự trữ dầu khẩn cấp như một phần của gói biện pháp nhằm kiềm chế giá dầu toàn cầu đang tăng vọt trong bối cảnh xung đột với Iran, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.﻿

Nga hiện là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới và sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất toàn cầu. Vì vậy, các động thái liên quan đến xuất khẩu năng lượng của nước này tiếp tục được giới phân tích theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị.

Theo Fox News﻿