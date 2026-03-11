Tin vui mới cho người dùng điện thoại Samsung

Samsung được cho là đang xem xét đưa một tính năng camera mới trên dòng Galaxy S26 xuống các thiết bị ra mắt trước đó thông qua bản cập nhật phần mềm. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, người dùng dòng Galaxy S25 có thể sớm được trải nghiệm công cụ điều chỉnh độ xóa phông linh hoạt hơn khi chụp ảnh chân dung.

Trên các mẫu Galaxy S26, thay vì tập trung thay đổi phần cứng camera, Samsung chủ yếu tối ưu hệ thống quang học và bổ sung các công cụ xử lý hình ảnh bằng phần mềm. Điểm đáng chú ý nhất là tính năng khẩu độ ảo, cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ mờ hậu cảnh sau khi chụp ảnh chân dung.

Người dùng dòng Galaxy S25 series có thể sớm được trải nghiệm công cụ điều chỉnh độ xóa phông linh hoạt hơn khi chụp ảnh chân dung. (Ảnh minh hoạ)

Thực tế, khẩu độ ảo đã xuất hiện trên Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên, ở thế hệ này tính năng chỉ hoạt động với camera chính và phải sử dụng thông qua ứng dụng Expert RAW.

Trên dòng Galaxy S26, Samsung đã tích hợp trực tiếp công cụ này vào chế độ chân dung của ứng dụng camera mặc định. Đồng thời, tính năng còn hỗ trợ cả camera tele, giúp người dùng có thêm lựa chọn khi chụp ảnh chân dung với hiệu ứng xóa phông.

Nếu được cập nhật xuống các thiết bị đời trước, người dùng Galaxy S25 sẽ không còn bị giới hạn trong ứng dụng chuyên biệt như hiện nay. Việc mở rộng khả năng điều chỉnh khẩu độ ảo được xem là cải tiến đáng chú ý đối với những người thường xuyên chụp ảnh chân dung và muốn kiểm soát hiệu ứng hậu cảnh linh hoạt hơn.

Hiện cả dòng Galaxy S25 và S26 đều sử dụng ống kính có khẩu độ cố định. Do đó, hiệu ứng thay đổi độ mờ hậu cảnh thực chất được tạo ra bằng thuật toán xử lý hình ảnh, thay vì điều chỉnh cơ học trên ống kính.

Một số tin đồn gần đây cũng cho rằng Samsung có thể mang trở lại khẩu độ vật lý trên dòng Galaxy S27 trong tương lai. Tính năng này từng xuất hiện trên Galaxy S9 nhưng đã bị loại bỏ kể từ thời Galaxy S20.

Động thái cân nhắc đưa các tính năng mới xuống thiết bị cũ cho thấy Samsung đang mở rộng chính sách cập nhật phần mềm cho các mẫu cao cấp. Trong bối cảnh nhiều người dùng không nâng cấp điện thoại mỗi năm, những cải tiến dạng này có thể giúp thiết bị duy trì trải nghiệm tốt hơn trong thời gian dài.