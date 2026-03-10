Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện tàu chở 1 triệu thùng dầu âm thầm rời eo biển Hormuz trong im lặng, tắt tín hiệu định vị hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

10-03-2026 - 09:46 AM | Thị trường

Con tàu chỉ bắt đầu phát lại tín hiệu khi đã ở gần bờ biển Ấn Độ, cho thấy nó đã đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian “mất dấu”.

Ảnh minh họa

Một tàu chở dầu vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê Út đã âm thầm rời Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, trở thành một trong những tàu chở dầu lớn đầu tiên thực hiện hành trình này kể từ khi giao thông qua tuyến đường biển chiến lược gần như bị đình trệ do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, tàu chở dầu Shenlong, do công ty vận tải biển Hy Lạp Dynacom Tankers Management Ltd. vận hành, đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị khi đang di chuyển trong Vịnh Ba Tư vào ngày 4/3. Con tàu chỉ bắt đầu phát lại tín hiệu vào sáng ngày 9/3 khi đã ở gần bờ biển Ấn Độ, cho thấy nó đã đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian “mất dấu”.

Động thái tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của tàu được cho là nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực đang ở mức căng thẳng. Tuy nhiên, việc này cũng khiến hoạt động theo dõi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển trở nên khó khăn hơn.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu – đã giảm mạnh kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Tehran đã đáp trả bằng cách nhằm vào một số tàu thuyền trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về an toàn của tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Những rủi ro an ninh gia tăng đã khiến nhiều hãng vận tải biển tạm dừng hoặc trì hoãn hành trình qua eo biển Hormuz, khiến khối lượng lớn dầu thô và các hàng hóa thiết yếu khác bị mắc kẹt trong khu vực. Trước tình hình này, Mỹ cho biết sẵn sàng cung cấp lực lượng hải quân hộ tống các tàu thương mại nếu cần thiết, đồng thời hỗ trợ các cơ chế bảo hiểm nhằm duy trì hoạt động vận chuyển.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua rằng ít nhất một tàu chở dầu đã thực hiện hành trình qua eo biển. Tuy nhiên, việc xác định có thêm tàu nào đi qua hay không trở nên phức tạp khi nhiều tàu lựa chọn tắt thiết bị định vị trong khu vực nhạy cảm.

Dù các tàu thương mại gặp nhiều rủi ro, Iran vẫn tiếp tục vận chuyển dầu qua tuyến đường này. Theo ước tính của TankerTrackers.com, từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến nay đã có khoảng 11–12 triệu thùng dầu của Iran được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp cũng nhận định các mối đe dọa đáng tin cậy đối với tàu thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi tại khu vực vẫn còn tồn tại, khiến phần lớn các nhà khai thác vận tải biển tiếp tục tỏ ra thận trọng khi cân nhắc hành trình qua eo biển Hormuz.

Việt Nam đón tin cực vui từ Nga và châu Âu

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu hạ nhiệt

Giá dầu hạ nhiệt Nổi bật

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô?

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô? Nổi bật

Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

09:40 , 10/03/2026
Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

08:50 , 10/03/2026
Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

08:20 , 10/03/2026
Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

08:03 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên