Ảnh minh họa

Một tàu chở dầu vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu thô của Ả Rập Xê Út đã âm thầm rời Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, trở thành một trong những tàu chở dầu lớn đầu tiên thực hiện hành trình này kể từ khi giao thông qua tuyến đường biển chiến lược gần như bị đình trệ do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, tàu chở dầu Shenlong, do công ty vận tải biển Hy Lạp Dynacom Tankers Management Ltd. vận hành, đã tắt thiết bị phát tín hiệu định vị khi đang di chuyển trong Vịnh Ba Tư vào ngày 4/3. Con tàu chỉ bắt đầu phát lại tín hiệu vào sáng ngày 9/3 khi đã ở gần bờ biển Ấn Độ, cho thấy nó đã đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian “mất dấu”.

Động thái tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) của tàu được cho là nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi trong bối cảnh an ninh hàng hải tại khu vực đang ở mức căng thẳng. Tuy nhiên, việc này cũng khiến hoạt động theo dõi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển trở nên khó khăn hơn.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu – đã giảm mạnh kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát. Tehran đã đáp trả bằng cách nhằm vào một số tàu thuyền trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về an toàn của tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Những rủi ro an ninh gia tăng đã khiến nhiều hãng vận tải biển tạm dừng hoặc trì hoãn hành trình qua eo biển Hormuz, khiến khối lượng lớn dầu thô và các hàng hóa thiết yếu khác bị mắc kẹt trong khu vực. Trước tình hình này, Mỹ cho biết sẵn sàng cung cấp lực lượng hải quân hộ tống các tàu thương mại nếu cần thiết, đồng thời hỗ trợ các cơ chế bảo hiểm nhằm duy trì hoạt động vận chuyển.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua rằng ít nhất một tàu chở dầu đã thực hiện hành trình qua eo biển. Tuy nhiên, việc xác định có thêm tàu nào đi qua hay không trở nên phức tạp khi nhiều tàu lựa chọn tắt thiết bị định vị trong khu vực nhạy cảm.

Dù các tàu thương mại gặp nhiều rủi ro, Iran vẫn tiếp tục vận chuyển dầu qua tuyến đường này. Theo ước tính của TankerTrackers.com, từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đến nay đã có khoảng 11–12 triệu thùng dầu của Iran được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp cũng nhận định các mối đe dọa đáng tin cậy đối với tàu thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng ngoài khơi tại khu vực vẫn còn tồn tại, khiến phần lớn các nhà khai thác vận tải biển tiếp tục tỏ ra thận trọng khi cân nhắc hành trình qua eo biển Hormuz.