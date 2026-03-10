Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

Giá xăng tại Campuchia đang bước vào giai đoạn biến động mạnh trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo thông báo mới nhất của Bộ Thương mại Campuchia, từ ngày 8–10/3/2026, giá bán lẻ xăng tại nước này được ấn định ở mức 4.400 riel/lít (khoảng 1,10 USD), trong khi dầu diesel đạt 5.150 riel/lít (khoảng 1,28 USD).

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh thị trường nhiên liệu khu vực chịu sức ép từ giá dầu quốc tế tăng nhanh, một phần do nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Chính phủ Campuchia đồng thời kêu gọi người dân và các doanh nghiệp tránh tích trữ nhiên liệu vì điều này có thể gây mất an toàn và làm gia tăng biến động trên thị trường.

Giá xăng tăng mạnh đầu tháng 3

Thông báo ngày 8/3 cho thấy mức tăng đáng kể so với những ngày trước đó. Theo dữ liệu được cơ quan chức năng Campuchia công bố, giá xăng thường đã tăng lên 14,2% so với mức khoảng 3.850 riel/lít chỉ một ngày trước đó, cho thấy sự biến động nhanh của thị trường.

Đối với diesel – loại nhiên liệu quan trọng cho vận tải và nông nghiệp – mức tăng còn mạnh hơn. Giá diesel đã tăng khoảng 33,7% so với mức 3.850 riel/lít trước đó , theo thông báo của Bộ Thương mại Campuchia.

Mức tăng này khiến giá nhiên liệu tại Campuchia nhanh chóng quay trở lại ngưỡng cao trong khu vực Đông Nam Á, dù trước đó thị trường tương đối ổn định.

Diễn biến từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3

Nhìn lại giai đoạn từ giữa tháng 2/2026, giá xăng tại Campuchia tương đối ổn định.

Tuy nhiên, xu hướng này đã nhanh chóng đảo chiều khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu. Sự thay đổi mạnh trong đầu tháng 3 cho thấy thị trường Campuchia phản ứng khá nhanh với biến động quốc tế.

Một trong những nguyên nhân khiến giá xăng tại Campuchia dễ biến động là sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu. Quốc gia này chưa khai thác hiệu quả các mỏ dầu ngoài khơi, nên phần lớn xăng và diesel phải nhập từ thị trường quốc tế.

Điều này khiến giá nhiên liệu trong nước chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển toàn cầu. Khi nguồn cung thế giới bị đe dọa – chẳng hạn do xung đột tại Trung Đông – giá xăng tại Campuchia thường tăng nhanh hơn so với các nước có sản xuất dầu nội địa.

Chính phủ Campuchia siết quản lý thị trường

Trước nguy cơ biến động mạnh, chính phủ Campuchia đã tăng cường kiểm soát thị trường nhiên liệu. Bộ Thương mại cùng các cơ quan quản lý thị trường đang tiến hành kiểm tra các trạm xăng nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng giá hoặc bán hàng không đúng quy định.

Bộ trưởng Năng lượng Campuchia cũng cảnh báo các doanh nghiệp không được lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý. Các trạm xăng vi phạm có thể bị phạt hoặc thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn nhiều bất ổn, các chuyên gia nhận định giá xăng tại Campuchia có thể tiếp tục biến động trong những tuần tới, đặc biệt nếu nguồn cung dầu quốc tế bị gián đoạn hoặc giá dầu thô tiếp tục tăng.