Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

10-03-2026 - 08:20 AM | Thị trường

Honda Việt Nam vừa ra mắt bộ đôi xe Air Blade 125 phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ Spider-Man và Venom. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Honda hợp tác với thương hiệu Marvel.

Giá dầu hạ nhiệt

Giá dầu hạ nhiệt Nổi bật

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô?

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô? Nổi bật

Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

08:03 , 10/03/2026
Việt Nam huy động 4 triệu thùng dầu từ các đối tác

Việt Nam huy động 4 triệu thùng dầu từ các đối tác

07:19 , 10/03/2026
Nhiều mặt hàng, dịch vụ 'dậy sóng' theo giá xăng dầu

Nhiều mặt hàng, dịch vụ 'dậy sóng' theo giá xăng dầu

07:09 , 10/03/2026
Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện mặt hàng quan trọng tiếp theo tăng giá mạnh sau dầu thô và khí đốt

Căng thẳng Trung Đông: Lộ diện mặt hàng quan trọng tiếp theo tăng giá mạnh sau dầu thô và khí đốt

00:02 , 10/03/2026

