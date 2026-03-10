Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

10-03-2026 - 09:40 AM | Thị trường

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM tiếp tục giảm thêm 7.000 đồng/kg, trong khoảng chưa đến một tuần, giá heo mảnh đã giảm đến 10.000 đồng/kg.

Ngày 10-3, theo thông tin từ các thương lái, lượng heo mảnh đưa về chợ đầu mối nông sản thực phẩm TPHCM đạt khoảng 350 tấn, tăng 5 tấn so với cuối tuần trước. Cùng với nguồn cung tăng, giá heo mảnh tại chợ cũng điều chỉnh giảm. Cụ thể, heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng, xuống còn 80.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 giảm 7.000 đồng, còn 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam trong tuần qua nhìn chung giữ ổn định. Theo ghi nhận, heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn được thu mua trong khoảng 71.500-74.000 đồng/kg. Đối với nguồn heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mức giá dao động rộng hơn, từ 65.000 đến 75.000 đồng/kg tùy khu vực và chất lượng.

Giá heo hơi hôm nay 10 - 3: Sự biến động giá heo mảnh tại chợ đầu mối TP HCM - Ảnh 1.

Giá heo mảnh giảm mạnh tại chợ đầu mối

Mặc dù giá heo mảnh giảm khá mạnh, giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối chỉ điều chỉnh ở một số mặt hàng. Cụ thể, sườn non giảm 5.000 đồng, còn 130.000 đồng/kg; giò trước giảm 5.000 đồng, xuống 75.000 đồng/kg; giò sau giảm nhẹ 1.000 đồng, còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm khác vẫn giữ nguyên mức giá như cuối tuần trước.

Thịt đùi tiếp tục được bán ở mức 85.000 đồng/kg; cốt lết 85.000 đồng/kg; nạc dăm khoảng 110.000 đồng/kg và ba rọi khoảng 120.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, việc điều chỉnh giá thịt heo pha lóc thường không diễn ra đồng loạt ngay khi giá heo mảnh biến động. Thay vào đó, tiểu thương sẽ giảm dần theo từng nhóm mặt hàng để theo dõi sức mua của thị trường.

"Thông thường mỗi ngày chỉ điều chỉnh giá một vài mặt hàng, sau đó mới tiếp tục giảm các sản phẩm còn lại vào ngày hôm sau" - một thương lái cho biết. Cách làm này giúp hạn chế biến động quá mạnh về giá bán lẻ, đồng thời tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại chợ.

Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tiêu thụ thịt lợn

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu hạ nhiệt

Giá dầu hạ nhiệt Nổi bật

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô?

Xung đột tại Trung Đông: Những quốc gia nào vừa tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô? Nổi bật

Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

Phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, giá xăng dầu ở nước láng giềng Việt Nam biến động phi mã

08:50 , 10/03/2026
Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

Honda Air Blade 125 Marvel vừa ra mắt Việt Nam: Xe ga phong cách siêu anh hùng, sản xuất giới hạn

08:20 , 10/03/2026
Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

Phát hiện đội tàu chở 40 triệu thùng dầu ngoài khơi Trung Quốc

08:03 , 10/03/2026
Việt Nam huy động 4 triệu thùng dầu từ các đối tác

Việt Nam huy động 4 triệu thùng dầu từ các đối tác

07:19 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên