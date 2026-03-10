Giá heo hơi hôm nay, 10-3: Heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục rớt mạnh

Ngày 10-3, theo thông tin từ các thương lái, lượng heo mảnh đưa về chợ đầu mối nông sản thực phẩm TPHCM đạt khoảng 350 tấn, tăng 5 tấn so với cuối tuần trước. Cùng với nguồn cung tăng, giá heo mảnh tại chợ cũng điều chỉnh giảm. Cụ thể, heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng, xuống còn 80.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 giảm 7.000 đồng, còn 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại khu vực phía Nam trong tuần qua nhìn chung giữ ổn định. Theo ghi nhận, heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn được thu mua trong khoảng 71.500-74.000 đồng/kg. Đối với nguồn heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mức giá dao động rộng hơn, từ 65.000 đến 75.000 đồng/kg tùy khu vực và chất lượng.

Giá heo mảnh giảm mạnh tại chợ đầu mối

Mặc dù giá heo mảnh giảm khá mạnh, giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối chỉ điều chỉnh ở một số mặt hàng. Cụ thể, sườn non giảm 5.000 đồng, còn 130.000 đồng/kg; giò trước giảm 5.000 đồng, xuống 75.000 đồng/kg; giò sau giảm nhẹ 1.000 đồng, còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm khác vẫn giữ nguyên mức giá như cuối tuần trước.

Thịt đùi tiếp tục được bán ở mức 85.000 đồng/kg; cốt lết 85.000 đồng/kg; nạc dăm khoảng 110.000 đồng/kg và ba rọi khoảng 120.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, việc điều chỉnh giá thịt heo pha lóc thường không diễn ra đồng loạt ngay khi giá heo mảnh biến động. Thay vào đó, tiểu thương sẽ giảm dần theo từng nhóm mặt hàng để theo dõi sức mua của thị trường.

"Thông thường mỗi ngày chỉ điều chỉnh giá một vài mặt hàng, sau đó mới tiếp tục giảm các sản phẩm còn lại vào ngày hôm sau" - một thương lái cho biết. Cách làm này giúp hạn chế biến động quá mạnh về giá bán lẻ, đồng thời tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại chợ.