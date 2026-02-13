Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về tiêu thụ thịt lợn

Theo Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Việt Nam thuộc nhóm thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn, xếp thứ 4 thế giới và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Mỗi người Việt tiêu thụ gần 39kg thịt lợn trong năm 2025, cho thấy mặt hàng thực phẩm này vẫn giữ vai trò chủ đạo trong bữa ăn hằng ngày của người dân.

Số liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước tiếp tục gia tăng qua các năm. Năm 2021, mức tiêu thụ bình quân mỗi người khoảng 30kg; đến năm 2024 tăng lên khoảng 37kg và ước tính năm ngoái đạt xấp xỉ 39kg. Thịt lợn hiện chiếm tới hơn 63% cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương nhận định, thịt lợn là nhóm mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến thị trường thực phẩm nói chung và tác động đáng kể đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Nguồn cung đủ nhưng giá thịt lợn neo cao

Thời gian gần Tết thì nhu cầu sử dụng thịt lợn lại tăng thêm khoảng từ 10 - 15%. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm ngoái ngành chăn nuôi tăng trưởng tốt và đạt 8,6 triệu tấn thịt các loại, đủ để đảm bảo nguồn cung tiêu dùng cho dịp Tết Nguyên đán năm nay. Số lượng hiện đủ, nhưng lại có điểm bất hợp lý xảy ra về giá trên thị trường.

Trong 8,6 triệu tấn thịt các loại thì thịt lợn chiếm khoảng 5,4 triệu tấn, gia cầm khoảng 2,6 triệu tấn, thịt bò và các loại gia súc ăn cỏ khoảng 0,6 triệu tấn. Ngoài ra còn cả nguồn cung trứng và sữa. Không chỉ tăng về số con, mà sản lượng thịt sơ chế tiếp tục tăng khoảng 3,9% trong năm vừa rồi. Điều này có cơ sở để đảm bảo nguồn cung.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Nhu cầu tiêu dùng thịt lợn chúng ta rất lớn, nhưng năm vừa rồi gặp phải thiên tai về dịch bệnh, do đó rất sợ thiếu nguồn cung. Nhưng đến giờ phút này chúng tôi có thể khẳng định, tổng đàn lợn của chúng ta vẫn đạt 31,4 triệu con, hoàn toàn có thể đáp ứng nguồn cung dịp Tết ở cuối năm".

Ngay ngày hôm nay giá thịt lợn hơi trên thị trường đang giao dịch quanh mốc từ 71.000 đồng - 74.000 đồng/kg. Mặc dù có phần hạ thiệt hơn so với tháng trước, nhưng các chuyên giá cho rằng giá vẫn rất cao. Trong tháng 1, có những thời điểm giá bị đẩy lên đến 81.000 đồng/kg, đây là điều bất bình thường.

"Thời gian tăng cục bộ như thế đang có những mâu thuẫn giữa cung với cầu, chưa thực sự gặp nhau nên mới đẩy giá lên. Bên cạnh đó, giá thịt chịu ảnh hưởng của yếu tố thị trường, tâm lý của những người buôn bán nhỏ, buôn bán đầu cơ làm cho giá cao hơn", ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định.

Với tỷ trọng lớn trong rổ hàng hoá tiêu dùng của người Việt, thịt lợn cũng là một trong các mặt hàng thiết yếu. Vì thế nếu để giá tăng quá cao, không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của quốc gia.