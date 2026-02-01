Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng hơn 55 triệu tấn tại quốc gia có trữ lượng 80 tỷ thùng dầu

13-02-2026 - 00:15 AM | Thị trường

Phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng hơn 55 triệu tấn tại quốc gia có trữ lượng 80 tỷ thùng dầu

Mỏ dầu mới phát hiện có trữ lượng lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Công ty năng lượng Gazprom Neft của Nga vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới trên bán đảo Yamal, khu vực được xem là trung tâm khai thác hydrocarbon quan trọng của nước này tại Bắc Cực. Theo ước tính ban đầu, mỏ có trữ lượng địa chất khoảng 55 triệu tấn dầu thô, lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Thông tin được báo The Caspian Post dẫn lại cho biết mỏ dầu nằm trong Khu tự trị Yamalo-Nenets, thuộc vùng Bắc Cực của Nga. Mỏ được đặt theo tên nhà địa chất học Alexei Kontorovich – người có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu địa chất và tìm kiếm hydrocarbon tại Siberia.

Phát biểu về phát hiện mới, Tổng giám đốc Gazprom Neft, ông Alexander Dyukov, cho rằng Bắc Cực và Đông Siberia vẫn là những khu vực giàu tiềm năng năng lượng nhưng chưa được khai thác hết.

“Cả ở khu vực Bắc Cực và Đông Siberia, cũng như nhiều khu vực khác, vẫn còn cơ hội phát hiện các mỏ hydrocarbon lớn và siêu lớn mới”, ông Dyukov nói, đồng thời cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò địa chất trên toàn bộ các khu vực đang hoạt động.

Bán đảo Yamal nằm ở phía tây Siberia, nhô ra biển Kara, từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm khai thác khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga. Khu vực này giữ vai trò chiến lược trong hệ thống cung ứng năng lượng, đặc biệt đối với các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ xuất khẩu.

Về đặc điểm địa chất, Yamal được đánh giá là vùng có cấu trúc tương đối “trẻ”, với nhiều tầng trầm tích hình thành trong vài nghìn năm gần đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và tích tụ các mỏ dầu khí quy mô lớn, song cũng đặt ra thách thức về công nghệ khai thác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động tìm kiếm và bổ sung trữ lượng năng lượng. Riêng trong năm 2025, nước này đã phát hiện 31 mỏ dầu mới. Hoạt động thăm dò địa chất trong năm cũng giúp bổ sung khoảng 4,7 tỷ thùng, tương đương 640 triệu tấn, vào tổng trữ lượng dầu và condensate.

Số liệu cập nhật đến ngày 30/6/2025 cho thấy trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga đạt khoảng 67,092 nghìn tỷ mét khối. Trong khi đó, trữ lượng dầu mỏ ở mức 31,478 tỷ tấn và condensate đạt 3,687 tỷ tấn.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ trữ lượng đã được chứng minh đều có hiệu quả khai thác về mặt kinh tế. Trong hơn 31 tỷ tấn dầu mỏ được xác nhận, chỉ khoảng 13 tỷ tấn được đánh giá là có khả năng sinh lời với điều kiện công nghệ và giá năng lượng hiện tại.

Với sản lượng khai thác dầu của Nga vào khoảng 516 triệu tấn mỗi năm, phần trữ lượng có khả năng sinh lời này được ước tính đủ duy trì sản xuất trong khoảng 26 năm tới, nếu không có thêm các phát hiện quy mô lớn hoặc đột phá công nghệ khai thác.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu còn biến động và cạnh tranh địa chính trị gia tăng tại khu vực Bắc Cực, việc phát hiện thêm các mỏ dầu mới như tại Yamal được xem là yếu tố giúp Nga củng cố nguồn cung dài hạn, đồng thời duy trì vai trò trong thị trường năng lượng thế giới.

Khoan sâu hơn 10.000 mét dưới biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng 1,5 triệu m3 dầu và 900.000 m3 khí đốt

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 ô tô bán chạy nhất tháng 1: VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục chiếm 4 vị trí đầu bảng - xe Hàn không thấy đâu

10 ô tô bán chạy nhất tháng 1: VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục chiếm 4 vị trí đầu bảng - xe Hàn không thấy đâu Nổi bật

Một "đội quân áo vàng" rất mạnh của Trung Quốc sắp tung hoành đường phố Việt Nam: Loạt ông lớn phải lo sợ?

Một "đội quân áo vàng" rất mạnh của Trung Quốc sắp tung hoành đường phố Việt Nam: Loạt ông lớn phải lo sợ? Nổi bật

Ai là người đứng sau "giống lúa tỷ đô" của Việt Nam, được nước nhập gạo số 1 thế giới cân nhắc làm chuẩn?

Ai là người đứng sau "giống lúa tỷ đô" của Việt Nam, được nước nhập gạo số 1 thế giới cân nhắc làm chuẩn?

21:04 , 12/02/2026
Tịch thu hàng tấn tang vật sau khi khám xét 5 địa điểm: 'Giật mình' danh sách hạt nêm, nước mắm giả

Tịch thu hàng tấn tang vật sau khi khám xét 5 địa điểm: 'Giật mình' danh sách hạt nêm, nước mắm giả

20:20 , 12/02/2026
Thương hiệu xe máy điện số 1 thế giới chốt thời điểm khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng

Thương hiệu xe máy điện số 1 thế giới chốt thời điểm khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng

19:30 , 12/02/2026
Việt Nam có "vua đào Tết" cực quý hiếm: Không phải đào huyền, đào chuông, được ví như sản vật tiến Vua

Việt Nam có "vua đào Tết" cực quý hiếm: Không phải đào huyền, đào chuông, được ví như sản vật tiến Vua

19:04 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên