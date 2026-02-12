Thương hiệu xe máy điện số 1 thế giới chốt thời điểm khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng

Thương hiệu xe máy điện YADEA cho biết sẽ tổ chức sự kiện tại Việt Nam vào ngày 1/3/2026, đánh dấu bước mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á.

Tại sự kiện, doanh nghiệp này dự kiến đồng thời khánh thành một nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh và giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên YADEA Osta.

Theo thông tin công bố, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 100 triệu USD. Đây được định hướng là cơ sở sản xuất phục vụ cả thị trường Việt Nam và khu vực, nhằm tăng năng lực lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm tại chỗ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

Doanh nghiệp cho biết nhà máy được xây dựng theo mô hình sản xuất thông minh, ứng dụng tự động hóa trong một số khâu. Khi đi vào vận hành, cơ sở này dự kiến tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và tham gia chuỗi cung ứng xe máy điện trong nước - lĩnh vực đang tăng trưởng cùng xu hướng chuyển dịch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Việc đặt nhà máy tại Việt Nam phản ánh xu hướng nhiều hãng xe điện quốc tế mở rộng sản xuất sang Đông Nam Á, nơi nhu cầu xe hai bánh ở mức cao và quá trình điện hóa phương tiện đang diễn ra nhanh. Việt Nam hiện được xem là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới, đồng thời là điểm trung chuyển sản xuất trong khu vực.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, YADEA cũng lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe máy điện mới mang tên Osta. Theo thông tin ban đầu, đây là dòng xe được định vị ở phân khúc cao, hướng tới nhóm người dùng đô thị.

Mẫu xe này gây chú ý thời gian qua nhờ thiết kế theo phong cách Neo-Retro – kết hợp đường nét cổ điển với chi tiết hiện đại. Một số thông số được hé lộ cho thấy xe hướng đến khả năng di chuyển quãng đường dài trong điều kiện đô thị, sử dụng chuẩn đo tầm hoạt động WMTC thường áp dụng cho xe hai bánh chạy điện.

Mẫu xe máy điện YADEA Osta.

Ngoài yếu tố thiết kế, phương tiện này dự kiến được trang bị các công nghệ hỗ trợ an toàn và tính năng thông minh – xu hướng ngày càng phổ biến trên xe máy điện trung và cao cấp. Tuy nhiên, hãng chưa công bố chi tiết cấu hình, dung lượng pin hay giá bán chính thức; các thông tin này sẽ được công bố tại thời điểm ra mắt.

Giới quan sát cho rằng việc kết hợp khánh thành nhà máy và ra mắt sản phẩm trong cùng một sự kiện cho thấy chiến lược gắn sản xuất nội địa với mở rộng danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Điều này cũng phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường xe máy điện, nơi cả doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế đều đẩy mạnh đầu tư.

Trong bối cảnh chính sách khuyến khích phương tiện xanh được thúc đẩy, cùng áp lực giảm phát thải tại các đô thị lớn, nhu cầu xe máy điện được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Sự tham gia của thêm các cơ sở sản xuất mới có thể góp phần mở rộng nguồn cung, nhưng đồng thời cũng khiến cuộc đua về công nghệ, giá bán và hệ sinh thái dịch vụ trở nên quyết liệt hơn.