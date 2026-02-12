Không riêng Việt Nam, nhà đầu tư ở quốc gia này cũng ồ ạt mang áo ấm xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng mua bạc

Cơn sốt kim loại quý kéo dài gần một tháng tại Trung Quốc đã bất ngờ đảo chiều vào ngày 30/1/2026, khi giá vàng và bạc - vừa lập đỉnh lịch sử trước đó một ngày – đồng loạt lao dốc mạnh.

Đà lao dốc vượt xa hai đợt điều chỉnh từng xảy ra vào tháng 4 và tháng 10/2025, khiến tâm lý hoảng loạn lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, thay vì rút lui, làn sóng nhà đầu tư cá nhân tại nước tỷ dân, đặc biệt là người dân lớn tuổi, lại đổ xô tới các cửa hàng kim hoàn để “bắt đáy”, tạo nên những cảnh tượng xếp hàng mua vàng bạc hiếm thấy.﻿

Tại Bắc Kinh, cửa hàng bách hóa Caishikou (Caibai) – một trong những điểm kinh doanh kim loại quý lớn nhất thủ đô – cho thấy dòng người đổ về mua vàng tăng vọt ngay sau khi giá giảm sâu.

Đợt mua vào ồ ạt bắt đầu từ ngày 30/1, trùng thời điểm thị trường lao dốc. Nhân viên cửa hàng cho biết Caibai thường mở cửa lúc 9h30 sáng, nhưng chỉ sau một đêm giá vàng giảm mạnh, hàng dài người đã xuất hiện từ trước 8 giờ. Nhiều người, phần lớn là khách trung niên và cao tuổi, kiên nhẫn chờ nhiều giờ chỉ để mua được vàng giá thấp.

Cảnh tượng này kéo dài liên tục nhiều ngày sau đó. Đến khoảng 14 giờ ngày 2/2, dù là ngày làm việc, tầng 4 của cửa hàng chính Caibai tại quận Xicheng vẫn chật kín khách. Ước tính có hơn 200 người xếp hàng, dòng người kéo dài từ khu vực thang máy đến tận quầy trang sức đối diện. Nhân viên an ninh phải túc trực để giữ trật tự và điều phối lượng khách ra vào.

Để tránh quá tải, khu bán vàng thỏi đầu tư được chia thành nhiều khu vực riêng biệt: khu xếp hàng, khu chọn sản phẩm và xử lý đơn, khu thanh toán và khu nhận vàng. Mỗi lượt chỉ 5–10 người được phép tiến vào khu giao dịch, khiến nhiều khách phải chờ đợi trong trạng thái sốt ruột. Các loại vàng thỏi đủ trọng lượng – từ 5 gram, 30 gram đến 100 gram và 200 gram – liên tục được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt.

Không chỉ vàng, bạc vật chất cũng chứng kiến lực mua mạnh khi giá giảm sâu. Một số khách hàng tranh thủ mua số lượng lớn, coi đây là cơ hội tích trữ dài hạn. Có thời điểm, các kiện bạc nặng hàng trăm gram được gom mua nhanh chóng ngay khi vừa đưa ra quầy.

Giới quan sát cho rằng hiện tượng người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vàng bạc phản ánh niềm tin bền vững của nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc vào kim loại quý như kênh trú ẩn tài sản. Ngay cả khi thị trường biến động dữ dội, nhu cầu tích trữ vật chất – đặc biệt trong nhóm người lớn tuổi – vẫn rất mạnh.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và tài chính toàn cầu chưa hạ nhiệt, những hàng người kiên nhẫn chờ mua vàng từ tờ mờ sáng tại Bắc Kinh cho thấy sức hút đặc biệt của kim loại quý, đồng thời lý giải vì sao mỗi biến động giá lớn đều nhanh chóng chuyển hóa thành những “cơn sốt” mua vào trên thị trường bán lẻ Trung Quốc.