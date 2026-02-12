Trung Quốc ‘đẩy mạnh bánh ray đường sắt' sang Việt Nam, Lào: Một tuyến tăng kỷ lục 86% - Tham vọng hé lộ

Chuyên trang tài chính Yicai (Trung Quốc) mới đây đưa tin, vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Việt Nam và Lào bằng đường sắt đã tăng đáng kể trong năm ngoái, chủ yếu do mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày càng sâu sắc.

Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Việt Nam và Lào bằng đường sắt đã tăng đáng kể trong năm 2025. Ảnh: Yicai

Theo dữ liệu do Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh (Trung Quốc) công bố hồi tháng 1/2026, các chuyến tàu chở hàng khởi hành từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc đến Việt Nam đã vận chuyển kỷ lục 37.000 TEU (đơn vị tương đương với 1 container 20 feet) trong năm 2025, tăng 86% so với một năm trước đó.

Trong khi đó, theo thông báo của Tập đoàn Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc), vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, nối thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với thủ đô Vientiane của Lào, đã tăng 18% lên 5,5 triệu tấn, với tổng lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường sắt này tăng vọt 25% lên 24,5 triệu tấn; số lượng hành khách di chuyển bằng tuyến đường sắt này tăng 2% lên 19,5 triệu người.

Hao Panfeng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Container Trung Quốc nói với Yicai rằng, sự tăng trưởng nhanh chóng của vận tải đường sắt giữa Trung Quốc và các nước ASEAN được thúc đẩy bởi việc giảm thuế quan do Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Nghị định thư nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN 3.0 mang lại, giúp giảm đáng kể chi phí thương mại xuyên biên giới.

Ông Hao chỉ ra rằng, với việc tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt, sẽ có nhiều dư địa hơn cho sự tăng trưởng thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Ví dụ, việc mở tuyến đường sắt giữa Trung Quốc và Thái Lan sẽ làm phong phú thêm đáng kể nguồn hàng hóa.

Theo Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh, các chuyến tàu chở container bắt đầu hoạt động trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Việt Nam từ năm 2017, với số lượng tăng từ 3 chuyến khi tuyến đường sắt mới khai trương lên 14 chuyến mỗi tuần vào năm ngoái, trong khi trọng tải kéo của mỗi chuyến tàu tăng từ 1.000 tấn lên 1.300 tấn do nhu cầu thương mại tăng nhanh.

Còn theo Tập đoàn Đường sắt Côn Minh, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào dài 1.035 km được khánh thành vào tháng 12/2021 đã vận chuyển 62,5 triệu hành khách và 72,5 triệu tấn hàng hóa trong vòng 4 năm, trong đó hơn 16 triệu tấn là hàng hóa xuyên biên giới.

Yicai đưa tin, tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan bắt đầu xây dựng vào năm 2017, giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi giai đoạn thứ hai dự kiến mở cửa vào khoảng năm 2030. Tuyến đường sắt này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào và tạo thành hành lang đường sắt tốc độ cao nối Côn Minh với Bangkok.