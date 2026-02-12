Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc biến động sau tín hiệu kinh tế Mỹ

12-02-2026 - 11:44 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm nhẹ.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.115.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.211.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 83.066.459 đồng/thỏi (mua vào) và 85.626.453 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:00 ngày 12/2. Mức giá này giảm sau khi giá bạc có thời điểm tăng lên hơn 87 triệu đồng/kg trong phiên hôm qua 11/2.

Trong khi đó, giá bạc thế giới giảm hơn 1% xuống khoảng 83 đô la mỗi ounce, đảo ngược đà tăng của phiên trước đó sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp tăng 130.000 trong tháng 1, gấp hơn hai lần dự báo của giới chuyên gia và tăng tốc mạnh so với tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp cũng bất ngờ giảm xuống 4,3%, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động bất chấp những dấu hiệu suy yếu trước đó.

Dữ liệu mạnh mẽ này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và củng cố xu hướng của các quan chức Fed trong việc giữ nguyên lãi suất hiện tại, với thị trường hiện đang dự đoán đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7 thay vì tháng 6.

Mặc dù giảm giá, bạc và các kim loại quý khác vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn và cái gọi là giao dịch giảm giá trị tiền tệ, khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro trước sự mất giá của tiền tệ và gánh nặng nợ công ngày càng tăng.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

