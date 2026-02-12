Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rời xa khí đốt Nga, nền kinh tế lớn nhất châu Âu gặp khó: Dự trữ chỉ còn đủ dùng trong 6 tuần?

12-02-2026 - 09:58 AM | Thị trường

Dự trữ khí đốt của quốc gia này đang giảm mạnh xuống khoảng 30%.

Ảnh minh họa

Trữ lượng khí đốt của Đức đang chịu áp lực đáng kể khi mức đầy kho giảm xuống còn khoảng 30% trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt khi nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh do thời tiết lạnh kéo dài.

Đầu tháng Hai, nhiều cơ quan truyền thông Đức đã cảnh báo về tình trạng suy giảm dự trữ. Tạp chí Focus nhận định đợt rét đậm đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ khí đốt, trong khi đài truyền hình ntv cho rằng về lý thuyết lượng khí còn lại chỉ đủ dùng trong khoảng sáu tuần và hầu như không còn khả năng chịu thêm áp lực.

Những quan ngại này diễn ra trong bối cảnh Đức đã chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga kể từ năm 2022, sau khi xung đột tại Ukraine bắt đầu. Quyết định này từng đặt ra câu hỏi lớn về việc nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể đảm bảo nhu cầu năng lượng mà không phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga hay không. Tuy nhiên, đến năm 2023, Đức đã chứng minh khả năng thích ứng thông qua việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và điều chỉnh hạ tầng tiếp nhận.

Khí đốt từ Nga đã được thay thế bằng nguồn cung từ Na Uy và Mỹ, cùng với việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển. Hàng loạt nhà ga LNG được quy hoạch, phê duyệt và đưa vào vận hành trong thời gian ngắn kỷ lục, góp phần củng cố hệ thống cung ứng.

Trước những lo ngại hiện nay, giới chức Đức cho rằng chưa có rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng. Bà Susanne Ungrad, người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWE), khẳng định nguồn cung khí đốt “được đảm bảo”, nhờ cơ sở hạ tầng LNG phát triển tại Đức và châu Âu cũng như nguồn cung chủ lực qua đường ống từ Na Uy.

Ông Fiete Wulff, người phát ngôn của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cũng cho biết hiện không ghi nhận mối đe dọa nào đối với nguồn cung. Theo ông, mức độ đầy của các kho chứa chỉ là một trong nhiều chỉ số đánh giá an ninh năng lượng. Một phần đáng kể khí đốt được cung cấp trực tiếp qua các tuyến đường ống và các chuyến hàng LNG từ các nước láng giềng.

Ông Wulff nhấn mạnh ngay cả trong kịch bản mùa đông khắc nghiệt hơn hiện tại, nguồn cung vẫn có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, ông lưu ý các rủi ro lớn hơn có thể đến từ những sự kiện gián đoạn bất thường như tấn công khủng bố hoặc sự cố vỡ các tuyến đường ống nhập khẩu chính.

Từ góc độ tư vấn chiến lược, ông Olaf Geyer, phụ trách bộ phận năng lượng tại Đức và Thụy Sĩ của Arthur D. Little, cho rằng nguồn dự trữ hiện tại là đủ trong điều kiện bình thường. Theo ông, nếu các đợt rét đậm không kéo dài quá một đến hai tuần, hệ thống dự trữ và nhập khẩu hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu.

Đại diện ngành công nghiệp cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông Oskar Burmann thuộc hiệp hội công nghiệp khí đốt và hydro cho biết các yêu cầu pháp lý về mức chứa tối thiểu tại các cơ sở lưu trữ đã được đáp ứng. Bên cạnh đó, với cơ sở hạ tầng LNG hiện có và các kết nối đường ống mới, ngành khí đốt có thể đáp ứng nhu cầu gia tăng ngay cả trong ngắn hạn.

Dù vậy, mức dự trữ giảm sâu giữa mùa đông cho thấy hệ thống năng lượng Đức vẫn chịu thử thách lớn trong giai đoạn chuyển đổi hậu Nga. Diễn biến thời tiết trong những tuần tới và khả năng duy trì ổn định các tuyến nhập khẩu sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ căng thẳng của thị trường khí đốt châu Âu.

Truy đuổi hơn 10.000 hải lý, Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela, thường xuyên thay đổi cờ để tránh giám sát

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Toyota, đây mới là thương hiệu dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng ở Việt Nam trước thềm Tết Nguyên đán

Không phải Toyota, đây mới là thương hiệu dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng ở Việt Nam trước thềm Tết Nguyên đán Nổi bật

Mỹ ra quyết định quan trọng với dầu mỏ Venezuela

Mỹ ra quyết định quan trọng với dầu mỏ Venezuela Nổi bật

Người Hưng Yên tất bật chế biến đặc sản cá nướng Thái Xuyên phục vụ dịp Tết

Người Hưng Yên tất bật chế biến đặc sản cá nướng Thái Xuyên phục vụ dịp Tết

09:40 , 12/02/2026
Giữa cao điểm sát Tết 2026, tiểu thương bất ngờ xả đào, quất thu hồi vốn

Giữa cao điểm sát Tết 2026, tiểu thương bất ngờ xả đào, quất thu hồi vốn

09:32 , 12/02/2026
Campuchia đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo

Campuchia đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo

09:09 , 12/02/2026
Đặc sản "cháy hàng" dịp Tết: Giúp chàng trai 25 tuổi cán mốc doanh thu 10 tỷ đồng

Đặc sản "cháy hàng" dịp Tết: Giúp chàng trai 25 tuổi cán mốc doanh thu 10 tỷ đồng

08:36 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên