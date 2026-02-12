Campuchia đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo

Bên trong khu tổ hợp lừa đảo mang tên My Casino ở tỉnh Kampot, ngày 10/2. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan chức năng Campuchia vừa cho phép báo chí tiếp cận một cơ sở, để khẳng định họ đang mạnh tay đối phó với các mạng lưới lừa đảo tinh vi nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

“Hiện chúng tôi đã phong tỏa khoảng 190 địa điểm”, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cao cấp kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, nói với Reuters , trước khi tổ chức chuyến đưa báo chí đến khu phức hợp rộng lớn ở tỉnh Kampot.

Ông Chhay cho biết, 173 nhân vật tội phạm cấp cao liên quan đến những trung tâm này đã bị bắt giữ và 11.000 lao động đã bị trục xuất, trong khuôn khổ chiến dịch được triển khai từ cuối năm ngoái.

Chiến dịch diễn ra sau khi Mỹ truy tố ông trùm Trần Chí của Tập đoàn Prince, kẻ sau đó đã bị Trung Quốc dẫn độ về nước để xét xử.

Trong những tuần gần đây, hàng nghìn lao động trong các trung tâm lừa đảo đã bỏ trốn để tìm đường trở về quê hương.

Reuters cho biết, tại khu phức hợp ở Kampot, các phóng viên được chứng kiến những phòng làm việc lớn với hàng dãy máy tính, trên bàn là tài liệu hướng dẫn cách lừa đảo nhằm vào người Thái Lan, các buồng thu âm để dùng trong những cuộc gọi điện thoại và cả “đồn cảnh sát Ấn Độ” giả.

Cơ quan chức năng cho biết không có vụ bắt giữ nào diễn ra bên trong khu phức hợp sòng bạc Kampot có tên là My Casino. Các lao động đã bỏ chạy sau khi nghi phạm cầm đầu Hoàng Kế Mậu (còn gọi là Ly Kuong) bị bắt. Cảnh sát nói rằng họ không đủ nhân lực để ngăn chặn những người đó rời khỏi khu vực.

“Chúng tôi chỉ có khoảng 1.000 cảnh sát trên toàn tỉnh và khoảng 300 cảnh sát quân sự. Ngay cả khi gộp cả hai lực lượng, chúng tôi vẫn không thể chặn họ, bởi đã khoảng 6.000 - 7.000 người rời khỏi nơi này”, ông Mao Chanmothurith, Giám đốc Công an tỉnh Kampot, cho biết trong chuyến khảo sát do chính phủ tổ chức.

Chuyến thăm diễn ra 1 tuần sau khi các quan chức Thái Lan dẫn báo chí và đại diện ngoại giao nước ngoài tới khảo sát một khu phức hợp khác nằm trên lãnh thổ Campuchia, nơi quân đội Thái Lan đã ném bom và kiểm soát trong cuộc xung đột biên giới giữa hai nước vào tháng 12/2025.

Theo Reuters, ở đó có các thiết bị và sắp xếp tương tự, bao gồm “đồn cảnh sát” giả của nhiều quốc gia, cùng khối lượng lớn tài liệu.