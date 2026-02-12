Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 2.600 mặt hàng nông sản Việt xuất Trung Quốc phải có 'thư xác nhận'

12-02-2026 - 08:31 AM | Thị trường

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, gần 2.600 dòng sản phẩm nông nghiệp và thủy sản khi xuất khẩu vào Trung Quốc sẽ phải có “thư xác nhận” do cơ quan chức năng nước này cấp trước khi khai báo hải quan.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, danh mục bị ảnh hưởng trải rộng trên 20 nhóm hàng, tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ rủi ro kiểm dịch cao như thủy sản tươi sống, rau quả tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, cây giống, ngũ cốc, thuốc lá, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài khi xuất khẩu các mặt hàng thuộc diện này phải cung cấp thông tin xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) trong hồ sơ nhập khẩu.

Văn phòng SPS Việt Nam cũng lưu ý, tên doanh nghiệp và mã số đăng ký tại Trung Quốc phải trùng khớp tuyệt đối với thông tin trên Giấy chứng nhận “Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu giữ động vật, thực vật và các sản phẩm…”. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiều nhóm mặt hàng khác nhau, việc khai báo phải tách riêng theo từng mã số tương ứng với từng đối tác, doanh nghiệp đối ứng phía Trung Quốc, tránh tình trạng “dùng chung” mã số gây rủi ro bị từ chối thông quan.

Gần 2.600 sản phẩm nông, thuỷ sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc phải có thư xác nhận trước khi thực hiện khai báo hải quan.

Điều này đồng nghĩa, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản - thủy sản của Việt Nam phải hoàn tất thủ tục “thư xác nhận” trước khi thực hiện khai báo hải quan tại Trung Quốc. Nếu chưa có thư xác nhận hợp lệ, lô hàng có nguy cơ bị ách tắc hoặc không được tiếp nhận tại cửa khẩu.

Ông Ngô Xuân Nam - Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam - cho biết, “thư xác nhận” không thay thế chứng thư kiểm dịch cho từng lô hàng, mà là điều kiện nền tảng để doanh nghiệp được đăng ký và duy trì mã số xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, nhóm rau quả tươi như sầu riêng, chuối, mít vốn đã chịu điều chỉnh bởi các nghị định thư song phương về kiểm dịch nếu đồng thời nằm trong danh mục phải có thư xác nhận, sẽ tiếp tục đối mặt với yêu cầu hồ sơ và khai báo chặt chẽ hơn ở khâu thông quan.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng nâng cao hàng rào kỹ thuật, việc chủ động chuẩn hóa quy trình, đầu tư bài bản cho hồ sơ pháp lý không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để nông sản Việt giữ được “cửa vào” thị trường lớn nhất của mình.

Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp khẩn trương cập nhật đầy đủ danh mục gần 2.600 dòng sản phẩm thuộc diện phải có thư xác nhận, chủ động rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, mã số xuất khẩu và phương thức tra cứu công khai do phía Trung Quốc công bố, từ đó chuẩn bị hồ sơ sớm để tránh gián đoạn xuất khẩu khi quy định có hiệu lực.

Mít tươi Việt có 'visa' xuất khẩu Trung Quốc: Cơ hội ra sao?

Theo Dương Hưng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Toyota, đây mới là thương hiệu dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng ở Việt Nam trước thềm Tết Nguyên đán

Không phải Toyota, đây mới là thương hiệu dẫn đầu doanh số nhóm xe xăng ở Việt Nam trước thềm Tết Nguyên đán Nổi bật

Mỹ ra quyết định quan trọng với dầu mỏ Venezuela

Mỹ ra quyết định quan trọng với dầu mỏ Venezuela Nổi bật

Một hãng xe Nhật 'mở bát' đầu năm tăng doanh số gần 50% so với năm 2025

Một hãng xe Nhật 'mở bát' đầu năm tăng doanh số gần 50% so với năm 2025

08:22 , 12/02/2026
Tinh thần khám phá của Skoda trong đời sống người Việt

Tinh thần khám phá của Skoda trong đời sống người Việt

08:00 , 12/02/2026
Khám xét, bắt giam chủ xưởng Nguyễn Văn Vinh 50 tuổi vì trộn chất gây ung thư vào 2 tấn thực phẩm

Khám xét, bắt giam chủ xưởng Nguyễn Văn Vinh 50 tuổi vì trộn chất gây ung thư vào 2 tấn thực phẩm

07:33 , 12/02/2026
Đối thủ hàng đầu của dệt may Việt Nam nhận tin vui lớn từ Mỹ

Đối thủ hàng đầu của dệt may Việt Nam nhận tin vui lớn từ Mỹ

07:01 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên