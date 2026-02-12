Khám xét, bắt giam chủ xưởng Nguyễn Văn Vinh 50 tuổi vì trộn chất gây ung thư vào 2 tấn thực phẩm

Riềng xay tươi là nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của con người. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, một chủ cơ sở sản xuất riềng xay tươi ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã trộn hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm để chế biến riềng xay bán cho người tiêu dùng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi, trú tại thôn Sàn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện vợ chồng Nguyễn Văn Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O, là những chất hoá học bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt đều được trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường

Riềng xay thành phẩm được trộn chất tẩy đường và chất Vàng O bị thu giữ

Theo khai nhận của Nguyễn Văn Vinh thì từ năm 2024, vợ chồng Vinh mua thu mua riềng củ tươi và củ chuối tươi của người dân trên địa bàn xã mang về chế biến riềng xay làm thực phẩm bán cho người dân chế biến thức ăn. Vinh đã tìm hiểu trên mạng và tìm mua các hóa chất trên trôi nổi trên thị trường để sử dụng. Mục đích là để riềng xay có màu vàng đẹp, tươi lâu, bán được giá.

Riềng xay sau khi chế biến xong, vợ chồng Vinh bán cho các tiểu thương để họ tiếp tục mang ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh bán cho người dân hoặc bán cho các cá nhân là đầu mối đưa vào các công ty trong khu công nghiệp để chế biến thức ăn cho công nhân. Mỗi ngày, vợ chồng Vinh bán được khoảng 3 tạ riềng xay thành phẩm.

Dụng cụ để pha trộn chế biến riềng xay

Chất Vàng O bị thu giữ

Ngày 10/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định.