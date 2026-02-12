Đối thủ hàng đầu của dệt may Việt Nam nhận tin vui lớn từ Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Mỹ và Bangladesh đang thu hút sự chú ý lớn của ngành dệt may toàn cầu, khi nhiều ưu đãi thuế quan trực tiếp dành cho hàng may mặc - lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của quốc gia Nam Á này - được thiết lập. Diễn biến này được đánh giá có thể làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nước xuất khẩu dệt may lớn, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ.

Theo ông Muhammad Yunus, người đứng đầu chính phủ lâm thời Bangladesh, Washington cam kết xây dựng cơ chế thuế quan ưu đãi đối với một số sản phẩm dệt may và may mặc của Bangladesh.

Cụ thể, các mặt hàng sử dụng bông và sợi nhân tạo có nguồn gốc từ Mỹ sẽ được hưởng mức thuế đối ứng 0% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đây được xem là nhượng bộ quan trọng, tạo lợi thế đáng kể về giá cho hàng may mặc Bangladesh tại một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Ngành may mặc hiện là trụ cột của kinh tế Bangladesh, chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp khoảng 10% GDP và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động. Với quy mô lớn cùng chi phí sản xuất cạnh tranh, Bangladesh từ lâu đã là đối thủ trực tiếp của Việt Nam tại các thị trường chủ lực như Mỹ và châu Âu. Việc được hưởng ưu đãi thuế mới nhiều khả năng sẽ giúp quốc gia này gia tăng thị phần, đặc biệt ở phân khúc hàng may mặc giá trung bình và thấp.

Thông cáo từ Nhà Trắng cho biết, đổi lại các ưu đãi thuế quan, Bangladesh đồng ý mở rộng đáng kể cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Các nhóm sản phẩm được hưởng lợi gồm hóa chất, thiết bị y tế, máy móc, ô tô và phụ tùng, cùng nhiều mặt hàng nông sản như đậu tương, sữa, thịt bò, thịt gia cầm, hạt và trái cây.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh Bangladesh là quốc gia Nam Á đầu tiên hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng với Washington, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc xử lý rào cản thương mại và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ.

Theo biểu thuế do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố, Bangladesh cũng sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm. Các sản phẩm như gia cầm, thịt heo, hải sản, gạo, ngô và ngũ cốc sẽ được đưa về mức thuế 0% khi thỏa thuận có hiệu lực. Một số dòng thuế khác giảm 50% ngay lập tức, sau đó xóa bỏ hoàn toàn theo lộ trình 5–10 năm.

Hiện phần lớn hàng hóa Bangladesh xuất khẩu sang Mỹ chịu mức thuế cố định khoảng 19%. Tuy nhiên, trong khuôn khổ thỏa thuận mới, một số lĩnh vực khác ngoài dệt may cũng được hưởng lợi, như nguyên liệu dược phẩm và linh kiện máy bay - những mặt hàng sẽ được miễn thuế tương tự cơ chế ưu đãi dành cho các quốc gia có thỏa thuận thương mại với Mỹ trước đây.

Giới phân tích cho rằng động thái này không chỉ củng cố quan hệ thương mại song phương Mỹ - Bangladesh mà còn tái định hình cạnh tranh chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Khi chi phí thuế giảm sâu, hàng may mặc Bangladesh sẽ có thêm dư địa điều chỉnh giá bán, gia tăng sức cạnh tranh trực tiếp với các nhà xuất khẩu lớn như Việt Nam, Ấn Độ hay Indonesia.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng toàn cầu còn nhiều biến động, bất kỳ lợi thế thuế quan nào cũng có thể tạo ra dịch chuyển đơn hàng. Vì vậy, thỏa thuận mới được dự báo sẽ khiến cuộc cạnh tranh thị phần dệt may tại thị trường Mỹ - vốn đã rất khốc liệt - trở nên gay gắt hơn trong thời gian tới.

Theo FT﻿