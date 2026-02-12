Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ ra quyết định quan trọng với dầu mỏ Venezuela

12-02-2026

Mỹ đã chính thức cho phép các công ty Mỹ thực hiện việc thăm dò và khai thác dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ.

Chính quyền ông Donald Trump vừa nới lỏng hơn nữa các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela bằng cách cho phép các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ và công nghệ cho hoạt động thăm dò và khai thác hydrocarbon tại quốc gia Nam Mỹ này.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã lưu ý trong một giấy phép chung rằng các thực thể hoặc cá nhân của Mỹ hiện được phép cung cấp “hàng hóa, công nghệ, phần mềm hoặc dịch vụ cho hoạt động thăm dò, phát triển hoặc sản xuất dầu khí tại Venezuela” theo một số điều kiện hạn chế nhất định.

Kể từ tháng 1, chính quyền Mỹ đã nắm quyền kiểm soát việc bán dầu của Venezuela, hiện đang được xử lý bởi các nhà kinh doanh hàng đầu như Vitol và Trafigura, và đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế đối với ngành công nghiệp trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi dầu mỏ của Venezuela là nguồn tạo ra “sự giàu có khổng lồ” cho ngành công nghiệp và “sự giàu có to lớn” cho người dân Mỹ.

Giấy phép này về cơ bản cho phép các tập đoàn dịch vụ mỏ dầu khổng lồ như Halliburton và SLB hoạt động tại Venezuela. Halliburton và SLB dự kiến sớm quay trở lại hoạt động tại Venezuela.

Giám đốc điều hành của Halliburton, Jeff Miller, đã nói với các nhà phân tích trong buổi công bố báo cáo tài chính quý IV rằng ông “tự tin rằng chúng tôi có thể tiến hành khá nhanh chóng tại Venezuela”.

“Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép và những điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ được thực hiện”, Miller nói vào tháng trước.

Giám đốc điều hành của SLB, Olivier Le Peuch, cho biết hồi cuối tháng 1 rằng tập đoàn dịch vụ dầu khí khổng lồ này vẫn “tự tin rằng với giấy phép phù hợp, các thông số an toàn và các biện pháp tuân thủ được áp dụng, chúng tôi có thể nhanh chóng tăng cường các hoạt động hỗ trợ ngành công nghiệp dầu khí tại Venezuela”.

“Chúng tôi rất hào hứng và chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ khách hàng của mình”, Le Peuch nói thêm.

Mặc dù giấy phép chung được cấp trong tuần này cho phép cung cấp một số dịch vụ và công nghệ nhất định, với sự chấp thuận trước của chính quyền Hoa Kỳ, nhưng nó không bao gồm bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các thực thể của Nga, Iran, Trung Quốc, Cuba hoặc Triều Tiên. Giấy phép này cũng không cho phép “thành lập các liên doanh mới hoặc các thực thể khác ở Venezuela để thăm dò hoặc sản xuất dầu khí”.

Hiện tại, Chevron là công ty duy nhất của Mỹ sản xuất dầu và được phép xuất khẩu dầu từ Venezuela.

Đức Nam

