Trộn chất gây ung thư vào gần 2 tấn riềng xay bán ra chợ ở Bắc Ninh

11-02-2026 - 20:53 PM | Thị trường

Sau khi thu mua riềng và củ chuối tươi, vợ chồng Vinh trộn chất Vàng O có nguy cơ gây ung thư cùng chất tẩy đường vào riềng xay rồi bán ra thị trường.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, trú thôn Sàn, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình Nguyễn Văn Vinh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O – những hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt đều được pha trộn các hóa chất trên.

Riềng xay thành phẩm được trộn chất tẩy đường và chất Vàng O bị thu giữ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo lời khai, từ năm 2024, vợ chồng Vinh thu mua riềng củ và củ chuối tươi của người dân, sau đó xay nhỏ, trộn hóa chất để tạo màu vàng đẹp, giữ được lâu và bán với giá cao hơn. Các hóa chất này được đặt mua trôi nổi trên thị trường thông qua mạng xã hội.

Riềng xay sau chế biến được bán cho tiểu thương tại chợ đầu mối, chợ dân sinh và cả các đầu mối cung cấp suất ăn cho công nhân trong khu công nghiệp. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 3 tạ sản phẩm.

Dụng cụ để pha trộn chế biến riềng xay. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Theo cơ quan chức năng, chất Vàng O thuộc nhóm hóa chất có nguy cơ gây ung thư cao, tuyệt đối không được sử dụng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi hay trồng trọt. Chất tẩy đường là hợp chất có tính khử mạnh, thường dùng trong công nghiệp, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng trong thực phẩm.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan.

Theo Văn Chương

VTC News

