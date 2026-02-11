Sáng nay, nhà đầu tư ồ ạt mang ghế gấp, áo ấm xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc đặc biệt

Theo ghi nhận của phóng viên, tại cửa hàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, cảnh xếp hàng diễn ra từ rất sớm.

Theo đó, từ khoảng 4–5 giờ sáng, đã có hàng dài người có mặt để chờ mua sản phẩm các sản phẩm bạc tích trữ. Nhiều người mang theo ghế gấp, áo ấm, kiên nhẫn xếp hàng trong tiết trời sáng sớm. Đến khi cửa hàng mở cửa, lượng khách tiếp tục tăng nhanh, lực lượng bảo vệ phải phân luồng, phát số thứ tự để giữ trật tự.

Nguyên nhân khiến dòng người đổ về đông còn đến từ việc Phú Quý chính thức mở bán bộ sản phẩm bạc phong thủy nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong đó, đáng chú ý là bạc miếng Ngân Mã Chiêu Tài 999 loại 1 lượng và bạc miếng “Bạch Mã Phi Thiên” loại 5 lượng – bộ sưu tập lấy cảm hứng từ linh vật năm Ngọ, mang ý nghĩa chiêu tài, thăng tiến và may mắn đầu xuân.

Để đảm bảo nguồn cung và tránh tình trạng gom hàng, cửa hàng áp dụng quy định giới hạn số lượng mua. Cụ thể, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 sản phẩm bạc miếng 1 lượng và 1 sản phẩm bạc miếng 5 lượng. Dù vậy, nhu cầu vẫn rất lớn, nhiều thời điểm khách phải chờ thêm do lượng giao dịch tăng cao.

Bên trong khu vực bán hàng, các quầy giao dịch luôn trong tình trạng kín chỗ. Nhân viên liên tục tư vấn, kiểm hàng và xuất hóa đơn. Một số khách cho biết họ tranh thủ mua ngay trong ngày đầu mở bán vì tin rằng sản phẩm linh vật đầu năm mang ý nghĩa may mắn, đồng thời có thể tích trữ như một kênh tài sản.

Không khí mua bán nhộn nhịp, dòng người ra vào liên tục, trong khi khu vực trưng bày bạc miếng và quà tặng phong thủy luôn đông khách xem hàng. Điều này cho thấy sức hút của các sản phẩm bạc gắn với yếu tố văn hóa – tâm linh dịp đầu xuân. Đến khoảng 9h10, cửa hàng thông báo tạm hết hàng các sản phẩm bạc tích trữ còn bộ sưu tập Xuân Bính Ngọ 2026 vẫn tiếp tục bán.

Về diễn biến giá, trong sáng ngày 11/2, bạc 999 tại Phú Quý được niêm yết quanh mức 81,1 triệu đồng/kg chiều mua vào và khoảng 83,6 triệu đồng/kg chiều bán ra. Mặt bằng giá này đã giảm so với giai đoạn đỉnh cuối tháng trước, song vẫn duy trì ở vùng cao, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua bạc tích trữ và sưu tầm sản phẩm phong thủy trong những ngày đầu năm.