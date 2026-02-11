Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong năm 2026 - đâu sẽ là trọng tâm?

11-02-2026 - 10:41 AM | Thị trường

VinFast kỳ vọng bàn giao 300.000 xe điện và 1 triệu xe máy điện vào năm 2026 thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các thị trường khu vực châu Á.

Theo Nikkei Asia, hãng xe điện VinFast thuộc tập đoàn Vingroup đang hướng tới những cột mốc tăng trưởng mới trong hai năm tới.

Mục tiêu cụ thể của công ty là bàn giao 300.000 xe điện vào năm 2026. Con số này tương đương với mức tăng trưởng 50% so với kế hoạch của năm trước đó.

Bên cạnh mảng ô tô, VinFast dự kiến nâng sản lượng xe máy điện lên mức ít nhất 1 triệu chiếc. Mục tiêu này cao gấp 2,5 lần so với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2025 (406.453 xe).

Để hiện thực hóa kế hoạch này, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tập trung nguồn lực vào các thị trường mới tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Các quốc gia cụ thể trong danh sách mở rộng bao gồm Indonesia, Ấn Độ và Philippines.

VinFast đang đẩy mạnh hoạt động tại Ấn Độ.

Chiến lược chính của VinFast là giới thiệu thêm các mẫu xe mới phù hợp với thị hiếu địa phương. Đồng thời, công ty liên tục mở rộng mạng lưới phân phối để tăng khả năng tiếp cận khách hàng. Việc chuyển hướng trọng tâm sang châu Á diễn ra trong bối cảnh tốc độ phát triển tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu còn chậm.

Tại thị trường ô tô nội địa, VinFast vẫn duy trì vị thế dẫn đầu. Trong năm vừa qua, hãng đã ghi nhận doanh số hơn 175.000 xe điện tại Việt Nam.

Một phần lượng xe điện bán ra đến từ các đơn hàng của những đối tác liên quan. Trong đó, dịch vụ taxi do nhà sáng lập tập đoàn khởi xướng đóng góp khoảng 26% vào tổng doanh thu của quý 3.

Tuy nhiên, VinFast cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều sự cạnh tranh trong năm 2026. Nguyên nhân là do sự hiện diện của các đối thủ quốc tế như BYD đang bắt đầu trở nên rõ nét hơn tại thị trường trong nước. Thương hiệu xe điện Trung Quốc này cũng đang dần được người tiêu dùng và các đối tác vận tải công nghệ như Grab quan tâm.

VinFast VF7 nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Nam Á và Đông Nam Á.

Các báo cáo tài chính chi tiết hơn về kết quả kinh doanh năm 2025 dự kiến được công bố vào trung tuần tháng 3 tới đây.

Omoda & Jaecoo Việt Nam đạt doanh số hơn 3.000 xe trong năm 2025

Đức Minh

