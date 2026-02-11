Quy định mới về xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc

Ngày 11-2, Văn Phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nhận được thông báo số G/SPS/N/CHN/1357 từ Ban Thư ký SPS/WTO về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Thông báo số 219 năm 2025: "Yêu cầu về quản lý khai báo đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc".



Theo đó, Văn phòng SPS công bố danh sách 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp.

Các nhóm sản phẩm chủ yếu: Thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, các loại hạt, cây giống, ngũ cốc, lá thuốc lá, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm có nguồn gốc động vật... Đơn cử như nhóm sản phẩm trái cây tươi có dừa, bưởi, dưa, sầu riêng, vải và nhãn tươi.

Quy định mới xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc năm 2026 cần biết cho doanh nghiệp Việt

Danh sách này được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro kiểm dịch đối với nông sản nhập khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, các phương thức tra cứu công khai được quy định rõ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin và thực hiện khai báo.

Địa chỉ tra cứu: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/index.html.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, khi thực hiện khai báo nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc Danh mục phải có thư khuyến nghị chính thức, doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc hoặc mã số đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc vào ô thông tin của Giấy chứng nhận "Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ động vật, thực vật và các sản phẩm nhập khẩu" (Mã giấy phép: 302) trong mục "Thông tin đủ điều kiện của hàng hóa" trên Tờ khai hải quan hoặc Danh sách đăng ký.

Trường hợp một Tờ khai hải quan có nhiều mặt hàng, doanh nghiệp phải kê khai riêng mã số đăng ký tại Trung Quốc tương ứng với từng doanh nghiệp đối với từng mặt hàng. Ngày có hiệu lực thi hành: 15-12-2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 1-2026, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam, với kim ngạch đạt gần 1,5 tỉ USD, chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành và tăng trên 66% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm rau quả, sầu riêng, chuối, thanh long và mít vẫn là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc trong tháng 1, với giá trị đạt khoảng 480 triệu USD. Nhiều mặt hàng khác cũng phụ thuộc lớn vào thị trường này.

Trung Quốc nhiều năm qua vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn nhập khẩu đang ngày càng được siết chặt. Theo Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành từ tháng 10-2025, nông sản và thực phẩm nhập khẩu vào thị trường này sẽ phải tuân thủ quy định đăng ký nghiêm ngặt hơn từ giữa năm 2026.