Cây bút công nghệ: "Chỉ cần Galaxy S26 Ultra có đúng một thứ này, tôi sẽ mua ngay lập tức bất chấp mọi lý do"

"Samsung có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào họ muốn trên Galaxy S26 Ultra, miễn là họ khắc phục được "tử huyệt" khiến tôi thất vọng nhất trên Galaxy S25 Ultra: Trải nghiệm công thái học. Hay nói chính xác hơn, đó là cảm giác cầm nắm một chiếc điện thoại khổng lồ trên tay. Với tôi, thiết kế của S25 Ultra thực sự là một bước lùi" – cây bút Andy Boxall của Android Police nêu quan điểm.

Dưới đây là phân tích của anh.

Sai lầm mang tên Galaxy S25 Ultra

Trước tiên, tôi muốn làm rõ một quan điểm cá nhân: Tôi không thích dùng ốp lưng. Rất khó để tìm được một chiếc ốp chất lượng mà không khiến máy trở nên cục mịch, và càng khó hơn để chọn được một thiết kế vừa mắt. Hơn nữa, việc bọc một "siêu phẩm" nghìn đô làm từ kính và kim loại vào một miếng nhựa giá vài chục đô chẳng mang lại giá trị tích cực nào cho trải nghiệm cầm nắm.

Tôi thích tận hưởng cảm giác cao cấp của một thiết bị được chế tác tỉ mỉ. Vì vậy, khi một nhà sản xuất đi sai hướng trong việc định hình kiểu dáng, tôi sẽ mất ngay cảm hứng mua sắm. Galaxy S25 Ultra chính là một ví dụ điển hình. Các cạnh máy thiếu độ vát, gặp nhau tại những góc sắc lẹm, trong khi các góc máy lại quá góc cạnh. Đó chính là những điểm tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn tay của chúng ta.

Hãy thử tưởng tượng: Khi cầm một con dao, bạn sẽ nắm vào chuôi hay nắm vào lưỡi? Dĩ nhiên là chuôi dao, nhưng Samsung dường như lại muốn người dùng trải nghiệm cảm giác... nắm vào lưỡi dao vậy.

Tại sao trải nghiệm cầm nắm lại quan trọng đến thế?

Nghe có vẻ hơi quá lời, nhưng kiểu dáng góc cạnh của Galaxy S25 Ultra là một quyết định thiết kế có tính toán của Samsung. Họ chủ đích làm vậy, nghĩa là ở một góc độ nào đó, họ cho rằng thiết kế này là "đúng".

Thực tế thì không. Đó có lẽ là hệ quả từ việc các nhà thiết kế phải duy trì nhận diện đặc trưng của dòng Ultra, đồng thời không muốn bị cộng đồng fan chỉ trích là "lười biếng" nếu lặp lại y hệt thiết kế cũ. Xét về thẩm mỹ, S25 Ultra không hề xấu, thậm chí những đường nét sắc sảo trông còn rất hiện đại. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn chỉ để ngắm.

Chúng ta sử dụng điện thoại hàng giờ mỗi ngày. Vậy tại sao nó không được thiết kế để mang lại sự thoải mái nhất? Samsung hoàn toàn có thể làm tốt hơn, và họ đã chứng minh điều đó qua Galaxy S24 Ultra – một thiết bị cực kỳ dễ chịu khi cầm nắm.

Apple cũng từng mắc sai lầm tương tự với iPhone 12, 13 và 14 trước khi cải thiện mạnh mẽ trên dòng iPhone 15 và gần đây là iPhone 17 Series hay iPhone Air với thiết kế công thái học tuyệt vời.

Kỳ vọng vào Galaxy S26 Ultra

Dòng Ultra vốn đã có điểm yếu về trọng lượng. Một chiếc máy nặng khi kết hợp với công thái học kém sẽ tạo nên một thảm họa cho bàn tay. Thật khó hiểu khi S25 Ultra có thể vượt qua các vòng kiểm duyệt, trừ khi Samsung mặc định rằng người dùng sẽ đeo ốp ngay khi vừa khui hộp.

Điều tôi mong đợi ở Galaxy S26 Ultra rất đơn giản: Hãy lấy Galaxy S24 Ultra làm chuẩn mực thiết kế thay vì S25 Ultra.

Dù hiện tại các bản render rò rỉ cho thấy máy có các góc bo tròn hơn, nhưng mặt lưng và cạnh bên phẳng vẫn khiến tôi lo ngại về những đường nối sắc cạnh. Ngay cả tin đồn về một thân máy mỏng hơn cũng chưa chắc là dấu hiệu cho sự cải thiện về cảm giác cầm nắm.

Tôi sẵn sàng đánh đổi điều gì?

Dòng Ultra đã duy trì phong độ xuất sắc từ thời Galaxy S22 Ultra đến nay. Cá nhân tôi ủng hộ sự nhất quán này và những nâng cấp nhỏ giọt nhưng thực tế hàng năm.

Tôi sẵn lòng chấp nhận một vài nâng cấp khiêm tốn về cấu hình – điều thường thấy ở phân khúc flagship hiện nay – hay việc phải nghe hàng giờ về Galaxy AI trong sự kiện ra mắt, miễn là Samsung mang lại cảm giác dễ chịu khi tôi cầm máy trên tay.

Thật nực cười khi phải yêu cầu điều này. Nó giống như việc bạn đi mua ô tô và phát hiện ra tất cả các mẫu xe đều có ghế ngồi làm từ... đinh nhọn, ngoại trừ một chiếc duy nhất. Dĩ nhiên, tôi sẽ chọn chiếc ghế bình thường và tự hỏi liệu các nhà thiết kế có đang tỉnh táo hay không.

Bài toán giá bán

Dù có thể "nhắm mắt cho qua" sự thiếu hụt đột phá về phần cứng, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu Galaxy S26 Ultra tăng giá. Tin đồn đang trái chiều về việc liệu Samsung sẽ giữ nguyên mức giá cũ hay tăng thêm.

Samsung đang ở thế khó. Trong bối cảnh chi phí linh kiện năm 2026 tăng cao, nếu Apple vẫn giữ vững mức giá, Samsung bắt buộc phải làm điều tương tự mà không được phép cắt giảm chất lượng.

Sau cùng, mọi thông số và thiết kế của Galaxy S26 Ultra có lẽ đã được "chốt hạ". Lời thỉnh cầu này có thể không thay đổi được thực tại, nhưng nó là lời nhắc nhở cho người dùng – đặc biệt là những ai đang có ý định nâng cấp từ S24 Ultra trở về trước – về điều thực sự quan trọng khi cầm trên tay một thiết bị mới.