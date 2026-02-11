Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách bờ biển Việt Nam 65km, tìm thấy "kho báu" lớn nhất ĐNÁ trong 2 thập kỷ

11-02-2026 - 16:39 PM | Thị trường

Cách bờ biển Việt Nam 65km, tìm thấy "kho báu" lớn nhất ĐNÁ trong 2 thập kỷ

"Kho báu" đó là gì?

Ngày 7/1, Wood Mackenzie thông tin về việc Tập đoàn Murphy Oil (Mỹ) đánh giá thành công lượng dầu tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65km.

Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) là một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí hàng đầu toàn cầu.

Theo ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công thương) thông tin trước đó, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng năm 2024 và năm 2025 đã có những phát hiện quan trọng.

Sau quá trình thăm dò gần 2 năm, Murphy Oil đã phát hiện "kho báu ngoài khơi" - là lớp dầu dày 131 mét trải rộng trên hai tầng chứa tại mỏ Hải Sư Vàng. Ước tính cho sản lượng thử nghiệm đạt 6.000 thùng dầu mỗi ngày (ở tầng chứa chính) với chất lượng dầu đạt 37° API, theo Wood Mackenzie.

Trong quá trình thử nghiệm dòng chảy, tầng chứa chính đạt sản lượng 6.000 thùng dầu mỗi ngày, cho phép Murphy Oil tăng mức trung bình của nguồn tài nguyên có thể khai thác được cho tầng chứa chính lên mức cao hơn trong phạm vi trước đó từ 170 đến 430 triệu thùng dầu tương đương (mmboe).

"Đây là thời điểm then chốt đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam. Thành công của giếng HSV-2X không chỉ củng cố tính khả thi về mặt thương mại của mỏ Hải Sư Vồng mà còn tạo tiền đề cho một chương trình phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tự hào về sự thực hiện xuất sắc của đội ngũ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác và Chính phủ Việt Nam để khai thác tối đa tiềm năng của mỏ này" - Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR), cho biết ngày 7/1/2026.

Wood Mackenzie nhận định đây là phát hiện dầu lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua (từ năm 2006 đến nay) và là phát hiện dầu lớn thứ ba tại khu vực kể từ năm 2000 (chỉ sau Banyu Urip của Indonesia năm 2001 và Gumusut của Malaysia năm 2003). Murphy Oil đã góp mặt vào 3 trong 5 phát hiện dầu lớn nhất Đông Nam Á trong hơn 20 năm.

Tại sao dầu 37° API lại đặc biệt quan trọng?

Trong đánh giá của Wood Mackenzie có nhắc đến chất lượng dầu tại mỏ Hải Sư Vàng là 37° API. Vậy dầu 37° API là gì và có ý nghĩa như thế nào đến môi trường và kinh tế.

Về môi trường:

37° API thuộc nhóm dầu nhẹ (light crude) chất lượng cao. Dầu nhẹ thường có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn dầu nặng, nên khi tinh chế và đốt sẽ phát thải ít SO₂ (gây mưa axit) và ít CO₂ hơn trên cùng một đơn vị năng lượng.

Quy trình lọc cũng sạch hơn, ít chất thải nguy hại, dễ đáp ứng Tiêu chuẩn Euro 5/6. So với dầu nặng (thường dưới 22° API), dầu 37° API thân thiện hơn với môi trường trong toàn chuỗi từ khai thác đến sử dụng cuối cùng.

Về kinh tế:

Dầu càng nhẹ (tương ứng với độ °API càng cao) thì càng dễ tinh chế, cho ra tỷ lệ xăng, diesel, dầu hỏa cao hơn, ít cặn than và asphalt hơn.

Giá bán thường cao hơn dầu trung bình hoặc nặng 5–15 USD/thùng. Với trữ lượng trên 430 triệu thùng, mỏ Hải Sư Vàng có thể mang về hàng chục tỷ USD doanh thu trong suốt vòng đời khai thác, đồng thời giúp Việt Nam giảm nhập khẩu xăng dầu và tăng nguồn thu ngân sách.

Theo Trang Ly

Đời sống và Pháp luật

