Hoa Tết giá rẻ 50.000 - 100.000 đồng/chậu cháy hàng

Tại chợ hoa Xuân trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình), không khí mua bán khá nhộn nhịp. Hoa cát tường, cẩm chướng, cúc, ớt kiểng… được bày bán đa dạng, trong đó phân khúc giá rẻ rất thu hút khách.



Chị Nguyễn Ngọc Ngân, một tiểu thương tại đây, cho biết hoa cát tường là mặt hàng bán chạy nhất, giá 90.000 đồng/chậu tùy màu và độ nở. Mỗi ngày sạp bán vài chục chậu, có hôm gần 30 chậu; riêng cát tường màu vàng đã hết hàng.

Cẩm chướng giá khoảng 55.000 đồng/chậu; nhiều loại hoa khác dao động quanh 100.000 đồng/chậu cũng được ưa chuộng. Với phân khúc cao hơn, cúc pha lê chậu lớn cao khoảng 1m giá 1,25 triệu đồng/chậu; cúc tiger 110.000 đồng/chậu, bông thọ 180.000 đồng/cặp.

Ớt kiểng khoảng 55.000 đồng/chậu; hoa mào gà 80.000 đồng/chậu, đã bán hết 200 chậu chỉ trong thời gian ngắn. "Những ngày qua, sức mua tăng thấy rõ, khách chuộng hoa nhiều nụ, màu vàng, đỏ, hồng để chưng trong nhà. Tôi bán đến khi hết hàng mới nghỉ Tết" - chị Ngân nói.

Khách mua hoa tấp nập dịp Tết

Trong khi đó, sạp hoa của ông Thắng (quê tỉnh Vĩnh Long) gần đó ngoài bán còn nhận cho thuê mai và các chậu lớn. Ông Thắng cho biết mai dáng đẹp, nở đúng thời điểm có giá thuê phổ biến 3 – 4 triệu đồng/chậu; những cây trị giá hàng trăm triệu đồng có thể cho thuê 40 - 50 triệu đồng dịp Tết



Bên cạnh đó, cúc chậu lớn khoảng 1,5 triệu đồng/chậu. Các chậu nhỏ hơn có giá từ 500.000 - 800.000 đồng. Hoa giấy dao động khoảng 2 triệu đồng/chậu, tùy dáng và thế cây. Hiện sức mua vẫn tương đương so với các năm.

"Làm nghề này như đánh cược với thời tiết và thị trường. Đến chiều tối 29 Tết tôi sẽ dọn hàng về quê dù bán hết hay không" – ông chia sẻ.

Ở một điểm bán khác, anh Lê Trí Việt (quê Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) mang khoảng 100 cây tắc vào TP HCM bán Tết. Chậu nhỏ giá 150.000 đồng, chậu lớn 850.000 – 900.000 đồng.

Tuy nhiên, theo anh Việt, hiện anh mới chỉ bán hơn chục cây, chủ yếu loại nhỏ; cây lớn mới bán được vài chậu. Anh dự định bán đến 29 tháng Chạp, trường hợp hết sớm sẽ nghỉ sớm.

Theo anh Việt, đợt lũ vừa qua khiến nhiều cây hư hại, số lượng mang lên thành phố không nhiều như dự tính. "Bỏ công cả năm, chỉ trông chờ mấy ngày Tết nên cũng hồi hộp. Khách thiện chí tôi sẵn sàng giảm giá" - anh nói.

Một số tiểu thương cho biết có livestream bán hàng nhưng hiệu quả không cao do chi phí vận chuyển lớn. "Tôi ở tỉnh lên TP HCM bán hoa Tết, 2-3 ngày đầu cũng lên livestream bán hàng, không biết đường biết xá để giao là một phần, phần nữa không hiệu quả vì lẹt đẹt vài người xem. Có người quen muốn mua hoa Tết, nhưng họ ở quận 2, quận 7, quận 1 (cũ) chẳng hạn, làm sao vận chuyển.

Trong khi đó, một chậu cúc hay chậu tắc có bao tiền đâu, tính tiền ship 200.000 – 300.000 đồng/chuyến không ai chịu cả, còn ở khu vực gần đây khách ra trực tiếp lựa, rồi mua, vận chuyển tới nhà miễn phí"- anh Thuận, một nhà bán hoa Tết trên tuyến đường Phạm Văn Đồng cho hay.

Các chậu hoa phân khúc trên dưới 100.000 đồng được khách mua mạnh

Khách mua hoa Tết