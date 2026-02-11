Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ vừa làm một điều chưa từng có với tàu chở dầu - Nga, Venezuela gặp cú sốc

11-02-2026 - 14:15 PM | Thị trường

Khách hàng thân thiết của Nga vừa phá vỡ một đường dây buôn lậu quốc tế.

Ảnh minh họa

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ đã bắt giữ ba tàu chở dầu ngoài khơi Mumbai với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu quốc tế, đánh dấu động thái mạnh tay đầu tiên của New Delhi nhằm vào cái gọi là “hạm đội bóng tối”.

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, lực lượng này cho biết đã phá vỡ một đường dây buôn lậu dầu quốc tế, đồng thời nhấn mạnh các tàu bị bắt giữ có dấu hiệu thường xuyên thay đổi danh tính - một phương thức thường được sử dụng để né tránh giám sát hàng hải và các lệnh trừng phạt.

Ba tàu hiện đang được hộ tống về Mumbai để phục vụ điều tra thêm, theo xác nhận của người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển hôm thứ Hai. Cơ quan chức năng không công bố tên tàu trong thông báo chính thức, song các hình ảnh được chia sẻ cho thấy chúng trùng khớp với các tàu mang tên Chiltern, Asphalt Star và Stellar Ruby trên các nền tảng theo dõi hàng hải. TankerTracker.com cũng xác định các tàu này thông qua số hiệu IMO bảy chữ số.

Theo thông tin trước đó, cả ba tàu đều bị Washington đưa vào danh sách trừng phạt trong năm ngoái do có liên hệ với hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Iran. Các chủ sở hữu đăng ký trong cơ sở dữ liệu Equasis không phản hồi yêu cầu bình luận qua email, trong khi các cuộc gọi tới chủ sở hữu và đơn vị quản lý tàu không được trả lời.

Giới quan sát ngành vận tải biển Ấn Độ cho rằng đây là lần đầu tiên New Delhi thực hiện hành động bắt giữ trực tiếp đối với các tàu bị cho là thuộc hạm đội bóng tối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát các tàu chở dầu vận chuyển hàng hóa từ các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt.

“Hạm đội bóng tối” (hay còn gọi là shadow fleet) được dùng để chỉ khoảng 1.500 tàu chở dầu vận chuyển dầu từ Nga, Iran và Venezuela trên toàn cầu. Nhiều tàu trong nhóm này bị cho là sử dụng giấy tờ không đạt chuẩn, đăng ký quốc tịch không hợp lệ hoặc giả mạo, đồng thời bảo trì kém, làm gia tăng rủi ro an toàn và an ninh hàng hải.

Các vụ bắt giữ cũng diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với New Delhi nhằm hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga, như một phần của các thỏa thuận thương mại liên quan đến thuế nhập khẩu. Trước đó, Ấn Độ từng tuyên bố sẽ không cho phép các tàu bị trừng phạt dỡ hàng tại các cảng trong nước.

Đầu tháng này, Malaysia đã thả hai tàu chở dầu cũ từng bị bắt giữ vì thực hiện chuyển dầu giữa các tàu mà không được phép, cho thấy hoạt động kiểm soát đối với các tàu thuộc hạm đội bóng tối đang diễn ra ở nhiều khu vực.

Động thái của Ấn Độ được đánh giá có thể tạo thêm áp lực lên các tuyến vận chuyển dầu chịu trừng phạt, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn nhạy cảm với các yếu tố địa chính trị và rủi ro nguồn cung.

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?


Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay, nhà đầu tư ồ ạt mang ghế gấp, áo ấm xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc đặc biệt

Sáng nay, nhà đầu tư ồ ạt mang ghế gấp, áo ấm xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc đặc biệt Nổi bật

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong năm 2026 - đâu sẽ là trọng tâm?

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong năm 2026 - đâu sẽ là trọng tâm? Nổi bật

Bên trong một trung tâm giao nhận ngày giáp Tết: nhân viên 'bơi' trong biển hàng hóa, băng chuyền phân loại tự động hàng hóa tốc độ 2 mili giây

Bên trong một trung tâm giao nhận ngày giáp Tết: nhân viên 'bơi' trong biển hàng hóa, băng chuyền phân loại tự động hàng hóa tốc độ 2 mili giây

14:02 , 11/02/2026
Nước uống đóng chai Levia Plus nằm trong danh sách sản phẩm không đạt chất lượng

Nước uống đóng chai Levia Plus nằm trong danh sách sản phẩm không đạt chất lượng

13:44 , 11/02/2026
Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

13:35 , 11/02/2026
Hyundai sẽ tung ra xe điện giá rẻ nhắm đến cả khách dịch vụ vào năm tới, dễ là 'i10 chạy pin'

Hyundai sẽ tung ra xe điện giá rẻ nhắm đến cả khách dịch vụ vào năm tới, dễ là 'i10 chạy pin'

11:20 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên