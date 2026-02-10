Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy đuổi hơn 10.000 hải lý, Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela, thường xuyên thay đổi cờ để tránh giám sát

10-02-2026 - 16:26 PM | Thị trường

Truy đuổi hơn 10.000 hải lý, Mỹ bắt giữ siêu tàu chở dầu bị trừng phạt từ Venezuela, thường xuyên thay đổi cờ để tránh giám sát

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối sau 10.000 hải lý truy đuổi.

Ảnh minh họa

Lực lượng Mỹ vừa chặn bắt tàu chở dầu thô Aquila II, thuộc hạm đội tàu bóng tối tại khu vực Ấn Độ Dương, kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài hàng tuần từ vùng biển Caribbean, trải dài hơn 10.000 hải lý. Đây được đánh giá là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật trên biển dài nhất của Mỹ trong bối cảnh Washington tăng cường trấn áp các hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị trừng phạt.

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, chiến dịch diễn ra xuyên đêm và là một phần nỗ lực rộng lớn nhằm thực thi các lệnh trừng phạt, ngăn chặn dầu bị cấm vận lưu thông trên thị trường toàn cầu. Các quan chức Mỹ cho biết Aquila II đã được theo dõi trên nhiều lưu vực đại dương kể từ khi rời Venezuela hồi đầu năm.

Ngày 10/1/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xác định Aquila II (IMO 9281152) là tài sản bị phong tỏa, liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga. Tàu thuộc sở hữu của Sunne Co Limited, một công ty đã bị trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp 14024.

Theo công ty tình báo hàng hải TankerTrackers.com, Aquila II rời Venezuela ngày 3/1 với bí danh Cape Balder, vận chuyển một phần dầu thô. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các tàu của Sunne tham gia vận chuyển dầu với rủi ro cao, và vượt mức giá trần 60 USD/thùng do G7 quy định. Các tàu này thường xuyên thay đổi tên, quốc kỳ và cơ cấu sở hữu để tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ chặn bắt Aquila II là vụ mới nhất trong chuỗi các chiến dịch tương tự của Mỹ. Trước đó, lực lượng Mỹ đã bắt giữ bảy tàu khác trong những tuần gần đây, bao gồm Sagitta, Veronica, Olina, M Sophia, Marinera, Skipper và Centuries. Những hoạt động này được đẩy mạnh sau tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela từ tháng 12/2024.

Mục tiêu của các vụ bắt giữ được Bộ Tài chính Mỹ giải thích là nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ bị cấm vận, đồng thời gia tăng rủi ro cho các công ty bảo hiểm, thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ tham gia vận chuyển bất hợp pháp.

Nga đón tin vui lớn từ láng giềng Việt Nam

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe điện Trung Quốc ồ ạt xuất ngoại để… tránh phá sản?

Xe điện Trung Quốc ồ ạt xuất ngoại để… tránh phá sản? Nổi bật

Mở van vàng tích trữ

Mở van vàng tích trữ Nổi bật

Vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội dịp Tết: Gần 20 triệu đồng!

Vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội dịp Tết: Gần 20 triệu đồng!

15:50 , 10/02/2026
Ấn Độ tìm ra "mỏ vàng mới", giải bài toán sống còn của ngành kinh tế đứng thứ 2 thế giới

Ấn Độ tìm ra "mỏ vàng mới", giải bài toán sống còn của ngành kinh tế đứng thứ 2 thế giới

14:50 , 10/02/2026
Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

Diễn biến mới vụ 2 trạm xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dừng bán

14:17 , 10/02/2026
Tự chủ 85% nhu cầu thép trong nước

Tự chủ 85% nhu cầu thép trong nước

14:10 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên