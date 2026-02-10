Ảnh minh họa

Lực lượng Mỹ vừa chặn bắt tàu chở dầu thô Aquila II, thuộc hạm đội tàu bóng tối tại khu vực Ấn Độ Dương, kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài hàng tuần từ vùng biển Caribbean, trải dài hơn 10.000 hải lý. Đây được đánh giá là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật trên biển dài nhất của Mỹ trong bối cảnh Washington tăng cường trấn áp các hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị trừng phạt.

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, chiến dịch diễn ra xuyên đêm và là một phần nỗ lực rộng lớn nhằm thực thi các lệnh trừng phạt, ngăn chặn dầu bị cấm vận lưu thông trên thị trường toàn cầu. Các quan chức Mỹ cho biết Aquila II đã được theo dõi trên nhiều lưu vực đại dương kể từ khi rời Venezuela hồi đầu năm.

Ngày 10/1/2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã xác định Aquila II (IMO 9281152) là tài sản bị phong tỏa, liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga. Tàu thuộc sở hữu của Sunne Co Limited, một công ty đã bị trừng phạt theo Sắc lệnh Hành pháp 14024.

Theo công ty tình báo hàng hải TankerTrackers.com, Aquila II rời Venezuela ngày 3/1 với bí danh Cape Balder, vận chuyển một phần dầu thô. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các tàu của Sunne tham gia vận chuyển dầu với rủi ro cao, và vượt mức giá trần 60 USD/thùng do G7 quy định. Các tàu này thường xuyên thay đổi tên, quốc kỳ và cơ cấu sở hữu để tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.

Vụ chặn bắt Aquila II là vụ mới nhất trong chuỗi các chiến dịch tương tự của Mỹ. Trước đó, lực lượng Mỹ đã bắt giữ bảy tàu khác trong những tuần gần đây, bao gồm Sagitta, Veronica, Olina, M Sophia, Marinera, Skipper và Centuries. Những hoạt động này được đẩy mạnh sau tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn” các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela từ tháng 12/2024.

Mục tiêu của các vụ bắt giữ được Bộ Tài chính Mỹ giải thích là nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ bị cấm vận, đồng thời gia tăng rủi ro cho các công ty bảo hiểm, thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ tham gia vận chuyển bất hợp pháp.