Geely Auto vừa chính thức giới thiệu Boyue EREV, phiên bản SUV tầm xa mới thuộc dòng Boyue tại thị trường Trung Quốc. Với khả năng di chuyển thuần điện lên tới 375 km và tổng phạm vi hoạt động 1.525 km, Boyue EREV nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở thành một trong những mẫu SUV EREV có tầm hoạt động dài nhất hiện được công bố tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ Geely, Boyue EREV được phát triển trên nền tảng Boyue – dòng SUV đang được phân phối tại nhiều thị trường quốc tế dưới các tên gọi khác nhau như Starray, Azkarra và Atlas. Dù hãng chưa công bố chi tiết thông số kỹ thuật trong giai đoạn ra mắt ban đầu, việc xác nhận phạm vi hoạt động đã cho thấy định hướng rõ ràng của Geely trong cuộc đua xe điện tầm xa tại thị trường nội địa.

Về thiết kế, Boyue EREV mang nhiều nét tương đồng với Ruìlán 7, mẫu SUV thuần điện trước đó của Geely từng gây chú ý nhờ tùy chọn pin có thể thay nhanh. Dù kích thước cụ thể của Boyue EREV chưa được tiết lộ, Ruìlán 7 hiện có chiều dài 4.690 mm, rộng 1.892 mm, cao 1.650 mm và trục cơ sở 2.775 mm, qua đó phần nào giúp hình dung không gian và tỷ lệ tổng thể của mẫu xe mới.

Khoang nội thất của Boyue EREV cũng được tinh chỉnh theo hướng khác biệt so với Ruìlán 7. Xe sử dụng tông màu nâu nhạt, kết hợp ghế ngồi và các chi tiết trang trí mang tính thẩm mỹ cao. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng cỡ lớn dạng nổi, đi kèm hệ thống âm thanh Flyme Sound, phản ánh xu hướng tập trung vào trải nghiệm số hóa và kết nối thông minh mà Geely đang theo đuổi trên các dòng xe điện và hybrid thế hệ mới.

Trong bối cảnh thị trường SUV EREV tại Trung Quốc ngày càng sôi động, Boyue EREV sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng chú ý. Có thể kể đến XPeng G7 EREV với phạm vi hoạt động toàn diện lên tới 1.704 km, Voyah Free EREV khoảng 960 km hay Arcfox Alpha T5 EREV vượt mốc 1.200 km. Ngoài ra, các hãng nội địa khác như Leapmotor cũng liên tục tung ra các mẫu EREV có tầm hoạt động trên 1.000 km, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với những mẫu xe có khả năng di chuyển đường dài, linh hoạt giữa điện và nhiên liệu truyền thống.

Dù thiết lập chuẩn mực mới về phạm vi hoạt động trong phân khúc, Boyue EREV hiện vẫn chưa công bố các thông số quan trọng như dung lượng pin, công suất máy phát điện, hiệu suất sạc, khả năng tăng tốc hay trọng lượng xe. Geely cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin trong thời gian tới, khi quá trình chuẩn bị sản xuất và kế hoạch tiếp thị được hoàn thiện.

