MOVE khởi công nhà máy xe điện số 3 cho cuộc đua công nghệ

MOVE đầu tư nhà máy triệu đô, bước vào đường đua công nghệ Việt

Lễ khởi công có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng và Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên, cùng đại diện các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đối tác chiến lược.

Ngày 29/01/2026, lễ khởi công Nhà máy Xe điện MOVE số 3 diễn ra tốt đẹp

Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Số 3 Tỉnh Hưng Yên với quy mô hơn 30.000m2 cùng 4 hạng mục thi công chính. Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ nâng tổng công suất thiết kế của doanh nghiệp đến 480.000 xe.

Trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm quốc gia đồng loạt triển khai đầu năm, nhà máy xe điện MOVE tại Hưng Yên cũng được đánh giá là một trong những "mắt xích" quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ của Chính phủ tính đến năm 2030.

Điểm nhấn của dự án nằm ở chiến lược đầu tư trực diện vào công nghệ lõi. Nhà máy MOVE số 3 được trang bị hệ thống dây chuyền tự động hóa, tập trung sản xuất bo mạch thế hệ mới và duy trì quy trình khép kín từ chế tạo khung sườn, sản xuất pin, cho đến kiểm định chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trường Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xe điện MOVE Việt Nam cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở mở rộng quy mô, mà là xây dựng năng lực sản xuất bền vững dựa trên nền tảng công nghệ do người Việt làm chủ. "Chúng tôi hướng tới việc tạo ra các sản phẩm xe điện Việt chất lượng cao, qua đó chứng minh doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ trong những ngành công nghiệp mới," ông nhấn mạnh.

Nhà máy xe điện thứ 3 đánh dấu hành trình vươn mình và tự chủ công nghệ của MOVE Việt Nam

Theo định hướng phát triển dài hạn, MOVE Việt Nam đầu tư nghiêm túc cho hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) ngay tại nhà máy, coi đây là trụ cột nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng sản phẩm. Mô hình này được kỳ vọng sẽ thu hút đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, đồng thời tạo sức hút đối với các dòng vốn đầu tư trung và dài hạn vào lĩnh vực này.

Dấu ấn chiến lược từ người đứng đầu: Tự chủ công nghệ là đường dài

Trước dự án tại Hưng Yên, MOVE Việt Nam đã đưa vào vận hành hai nhà máy sản xuất tại Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An), từng bước hình thành năng lực sản xuất nội địa trong ngành xe điện. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu thị trường gia tăng nhanh và cạnh tranh ngày càng phân hóa theo chiều sâu, doanh nghiệp này quyết định mở rộng nhà máy thứ ba như một bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị, hướng tới mục tiêu tự chủ công nghệ và chủ động toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến phân phối đa kênh.

Hệ thống nhà máy MOVE Việt Nam trước đó đã đi vào vận hành, dần từng bước khẳng định vị thế trên thị trường

Phát biểu về định hướng này, ông Lê Trường Mạnh cho biết, việc đầu tư nhà máy mới không chỉ để gia tăng công suất, mà còn tạo nền tảng cho năng lực sản xuất dài hạn. Theo ông, tự chủ công nghệ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp đứng vững trong một ngành công nghiệp có tốc độ thay đổi nhanh và yêu cầu cao về chất lượng.

MOVE không theo đuổi các khoản đầu tư riêng lẻ mà kiên định xây dựng một hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh cho người Việt. Trong đó, sản xuất là trụ cột trung tâm, làm nền cho các mắt xích tiếp theo như phân phối và dịch vụ hậu mãi. "Đây là con đường không dễ đi, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự kiên trì nhưng là hướng đi mang tính dài hạn để tạo ra giá trị bền vững," ông Mạnh chia sẻ.

Ông Lê Trường Mạnh, Tổng Giám đốc Xe điện MOVE Việt Nam, khẳng định cam kết tự chủ công nghệ

Với định hướng tập trung vào công nghệ cao, Hưng Yên được lựa chọn là điểm đến chiến lược. Dự án kỳ vọng sẽ biến địa phương này trở thành một trong những "đầu não" quan trọng, không chỉ dẫn dắt xu hướng công nghệ của ngành xe điện Việt Nam mà còn đưa trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế.

Theo lộ trình chiến lược đến năm 2030, MOVE sẽ tập trung mở rộng địa bàn sang các quốc gia châu Á. Những biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký kết tại khu vực Đông Nam Á trước đó là minh chứng rõ nét cho thấy MOVE dám đầu tư và sẵn sàng cho những bước tiến lớn hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Ở góc độ triển khai dự án, ông Trần Đức Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Andes E&C Việt Nam, đơn vị tổng thầu - nhận định đây là dự án có tiềm năng lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về tiến độ xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông cho biết, Andes E&C sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo chất lượng công trình đồng thời bày tỏ kỳ vọng nhà máy sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe điện hiện đại góp phần đưa thương hiệu Việt vươn tầm khu vực.

Đại diện nhà thầu – Ông Trần Đức Tuấn bày tỏ kỳ vọng vào tiềm năng và tầm vóc của dự án Nhà máy Xe điện MOVE

Có thể thấy, tự chủ công nghệ chính là bước đi đột phá đối với MOVE Việt Nam. Từ định hướng nhất quán ngay từ ngày đầu thành lập, những bước mở rộng ngoạn mục này không chỉ khẳng định năng lực sản xuất mà còn cho thấy ý chí vươn mình mạnh mẽ của một thương hiệu Việt trong kỷ nguyên kinh tế xanh.