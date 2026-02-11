Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện mẫu iPhone mới chuẩn bị ra mắt, giá rẻ bất ngờ

11-02-2026 - 21:08 PM | Thị trường

Đây là mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận nhất trong năm nay của Apple.

Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu iPhone 17e vào ngày 19/2 (mùng 3 Tết) dưới hình thức phát hành thông cáo báo chí thay vì tổ chức sự kiện riêng. Thông tin do TechDroider đăng tải, cho rằng cách làm này tương tự thời điểm hãng công bố iPhone 16e năm ngoái. Sản phẩm dự kiến lên kệ tại một số thị trường vào cuối tháng 2.

Theo Bloomberg, Apple vẫn giữ mức giá khởi điểm 599 USD (hơn 15 triệu đồng) cho phiên bản “e”, ngang với thế hệ trước. Năm 2025, iPhone 16e được bán tại Việt Nam từ đầu tháng 3 với giá từ 16,99 triệu đồng. Nếu giữ nguyên chiến lược, iPhone 17e có thể tiếp tục là lựa chọn rẻ nhất trong dòng iPhone 17, bên cạnh iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã mở bán từ tháng 9/2025.

Các thông tin cho biết iPhone 17e là mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm năm nay của Apple. (Ảnh minh hoạ)

Về thiết kế, Macrumors nhận định iPhone 17e không thay đổi nhiều so với 16e. Máy vẫn sử dụng màn hình “tai thỏ” 6,1 inch, tần số quét 60 Hz thay vì chuyển sang Dynamic Island như các mẫu cao cấp hơn. Camera sau giữ độ phân giải 48 megapixel, trong khi camera trước góc siêu rộng đạt 18 megapixel. Tùy chọn màu sắc chưa được tiết lộ, nhưng thế hệ trước chỉ có hai màu đen và trắng.

Điểm nâng cấp đáng chú ý đầu tiên nằm ở khả năng sạc. iPhone 17e được cho là sẽ hỗ trợ MagSafe với công suất 20–25 W. Trên iPhone 16e, việc chỉ hỗ trợ sạc Qi 7,5 W từng bị đánh giá là hạn chế lớn. Việc bổ sung MagSafe giúp thiết bị tương thích với hệ sinh thái phụ kiện nam châm hiện có, từ sạc không dây thế hệ mới đến ví gắn lưng máy.

Về hiệu năng, iPhone 17e có thể được trang bị chip A19 tương tự iPhone 17, dù nhiều nguồn tin cho rằng phiên bản trên mẫu “e” sẽ bị điều chỉnh xung nhịp. Máy cũng tích hợp modem C1X do Apple tự phát triển, hỗ trợ 5G và LTE với tốc độ nhanh gấp đôi C1 trên 16e, đồng thời cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

Ngoài ra, thiết bị được cho là sử dụng chip N1 cho Wi-Fi, Bluetooth và giao thức nhà thông minh Thread. N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, tăng độ ổn định khi phát sóng Wi-Fi hay chia sẻ dữ liệu qua AirDrop.

Nếu các thông tin trên chính xác, iPhone 17e sẽ tập trung vào nâng cấp kết nối và sạc, trong khi giữ nguyên thiết kế và định vị là mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm năm nay.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng nay, nhà đầu tư ồ ạt mang ghế gấp, áo ấm xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc đặc biệt

Sáng nay, nhà đầu tư ồ ạt mang ghế gấp, áo ấm xếp hàng từ sớm mua một sản phẩm bạc đặc biệt Nổi bật

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong năm 2026 - đâu sẽ là trọng tâm?

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong năm 2026 - đâu sẽ là trọng tâm? Nổi bật

Trộn chất gây ung thư vào gần 2 tấn riềng xay bán ra chợ ở Bắc Ninh

Trộn chất gây ung thư vào gần 2 tấn riềng xay bán ra chợ ở Bắc Ninh

20:53 , 11/02/2026
Phát hiện loại "vàng" thất truyền cách đây 2.000 năm: Sinh ra từ biển, không phải ai cũng được chạm vào

Phát hiện loại "vàng" thất truyền cách đây 2.000 năm: Sinh ra từ biển, không phải ai cũng được chạm vào

20:15 , 11/02/2026
Giống lúa Việt mà nước nhập khẩu gạo số 1 thế giới muốn "lấy làm chuẩn thuế" hảo hạng đến đâu?

Giống lúa Việt mà nước nhập khẩu gạo số 1 thế giới muốn "lấy làm chuẩn thuế" hảo hạng đến đâu?

19:43 , 11/02/2026
Cây bút công nghệ: "Chỉ cần Galaxy S26 Ultra có đúng một thứ này, tôi sẽ mua ngay lập tức bất chấp mọi lý do"

Cây bút công nghệ: "Chỉ cần Galaxy S26 Ultra có đúng một thứ này, tôi sẽ mua ngay lập tức bất chấp mọi lý do"

18:56 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên