Hàng hóa dồi dào, lượng mua tăng cao

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa trở nên sôi động. Tại các siêu thị, không khí mua sắm nhộn nhịp, hàng hóa dồi dào, lượng khách tăng cao. Sức mua tập trung chủ yếu vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu biếu, tặng và tiêu dùng đặc trưng ngày Tết như giỏ quà, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống.

Nhờ chủ động làm việc với nhà cung cấp và yêu cầu cam kết tiến độ giao hàng, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu mang tính thời vụ, nguồn cung cơ bản được đảm bảo. Vì vậy, giá cả hàng hóa chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và theo lộ trình, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm, không cần tích trữ.

Riêng đối với đặc sản chuối Tiến Vua, nguồn cung năm nay giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng thất thường và đặc biệt là hai cơn bão lớn trong năm. Nhiều vườn chuối chỉ thu hoạch được khoảng một nửa sản lượng so với các năm trước.

Chuối Tiến Vua khan hiếm do thời tiết, sản lượng giảm mạnh

Bánh tráng truyền thống hút khách dịp Tết

Trong khi đó, các làng nghề làm bánh tráng bước vào cao điểm sản xuất để phục vụ nhu cầu Tết. Bánh tráng được làm kỹ lưỡng hơn theo đơn đặt hàng của khách, đảm bảo chất lượng, nhưng giá bán vẫn giữ ổn định.

Cụ thể, bánh tráng mỏng có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/chục, bánh tráng dày từ 50.000 - 60.000 đồng/chục.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng nhẹ

Theo số liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 0,05% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá thịt lợn tăng khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao, cùng với đó là giá ăn uống ngoài gia đình và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do người dân đẩy mạnh sửa sang, trang trí nhà cửa đón năm mới.