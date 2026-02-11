Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hàng loạt mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 1-2026

11-02-2026 - 21:40 PM | Thị trường

Doanh số bán xe trong tháng 1 vừa qua giảm mạnh, cho dù đây là tháng bán xe Tết.

Ngày 11-2, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có báo cáo về kết quả doanh số ô tô của các thành viên trong tháng 1. Cụ thể trong tháng 1, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12-2025, nhưng lại tăng 95% so với tháng 1-2025.

Trong đó, xe du lịch có 26.102 xe bán ra trong tháng 1 (giảm 27% so với tháng trước đó), xe thương mại có 10.312 xe (giảm 4%) và xe chuyên dụng có 461 xe (giảm 12%).

- Ảnh 1.

Kia Morning không còn trong danh mục của VAMA

Cũng trong tháng 1, doanh số xe lắp ráp trong nước bán ra đạt 18.034 xe, giảm 24% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.841 xe, giảm 19%.

Trong tháng 1 có nhiều mẫu xe bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay như hãng xe Toyota có mẫu xe Corolla bán được 6 chiếc, Alphard 9 chiếc. Còn hãng Honda với mẫu xe Civic TypeR bán được duy nhất 1 chiếc.

Ngoài ra hãng loạt mẫu xe của các hãng không bán được chiếc nào trong tháng 1 vừa qua. Theo đó Honda góp 2 mẫu là CR-V Hybrid và Accord, còn hãng Mitsubishi có 2 mẫu là Outlander và Pajero, Toyota với 2 mẫu Camry và Corolla Hybrid, Còn hãng Forrd có các mẫu Explorer và Mustang Mach-E cũng không có chiếc nào được bán ra.

Cũng theo báo cáo của VAMA, trên danh mục xe của Kia cũng không còn hiện diện mẫu xe Kia Morning, mà thông tin của hãng Kia lại xuất hiện thêm mục mới là "xe khác hatchback loại 5 chỗ" có số lượng bán ra được 257 xe trong tháng 1.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

