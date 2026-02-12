Thị trường ô tô trong nước đang có những thay đổi về thứ hạng trong nhóm các hãng xe xăng. Cụ thể, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa chính thức công bố báo cáo bán hàng tháng 01/2026. Cùng thời điểm này, liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (TC Group) cũng đưa ra kết quả kinh doanh chi tiết cho tháng đầu năm. Theo số liệu từ các báo cáo, Hyundai đã trở thành thương hiệu xe xăng bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số đạt 5.872 xe. Kết quả này giúp hãng xe Hàn Quốc vượt qua các đối thủ trực tiếp như Ford với 5.121 xe, Mitsubishi với 5.039 xe và đặc biệt là Toyota với 4.852 xe.

Vị thế dẫn đầu của Hyundai được củng cố bởi sự đóng góp chủ lực từ mẫu Hyundai Creta với 1.222 xe và Hyundai Tucson với 1.161 xe bán ra. Tuy nhiên, doanh số tổng của hãng xe này vẫn ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với tháng 12/2025, từ mức 6.704 xe xuống còn 5.872 xe.

Doanh số các hãng xe xăng tại thị trường Việt Nam tháng 01/2026:

Thứ hạng Hãng xe Doanh số (xe) 1 Hyundai 5.872 2 Ford 5.121 3 Mitsubishi 5.039 4 Toyota 4.852 5 Mazda 3.515 6 Kia 3.487 7 Honda 2.712 8 Suzuki 954 9 Isuzu 888

Sự sụt giảm của Hyundai nằm trong xu thế chung của toàn thị trường ô tô Việt Nam khi bước vào giai đoạn đầu năm mới. Cụ thể, doanh số cộng dồn trong tháng 01/2026 của nhóm xe xăng (Hyundai TC + VAMA) đạt 42.747 xe giảm hơn 20,5% so với tháng cuối cùng của năm 2025 (53.771 xe).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc doanh số mảng xe xăng sụt giảm trong tháng đầu năm 2026. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng sang nhóm xe điện. Theo báo cáo, dòng xe du lịch chạy xăng chịu ảnh hưởng nặng nhất khi giảm tới 27% so với tháng trước.

Việc các hãng xe điện không ngừng mở rộng hệ thống trạm sạc và đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về chi phí vận hành đã khiến xe điện trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng. Sự cạnh tranh từ xe điện không chỉ làm thu hẹp thị phần của xe xăng truyền thống mà còn thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm của người dân, khiến doanh số các dòng xe động cơ đốt trong khó duy trì được đà tăng trưởng như các năm trước.

Bên cạnh sự cạnh tranh từ xe điện, việc các hãng xe Trung Quốc tăng cường đổ bộ với mẫu mã sản phẩm đa dạng từ xe xăng đến các dòng xe năng lượng mới như: Plug-in hybrid, hybrid, EV. Tuy các hãng này chưa công bố doanh số trong tháng 01/2026, nhưng việc thị trường bị pha loãng cũng đã khiến doanh số của nhóm xe xăng truyền thống (Hyundai, Kia, Honda, Toyota) suy giảm.

Omoda & Jaecoo đạt hơn 3.000 xe bán ra trong năm 2025.

Ngoài ra, đặc thù về thời điểm mua sắm sát Tết Nguyên Đán cũng là rào cản lớn. Tại Việt Nam, tháng 01/2026 là thời điểm cận kề kỳ nghỉ Tết, dẫn đến những khó khăn trong quy trình đăng ký và đăng kiểm xe mới.

Khách hàng hiểu rằng nếu ký hợp đồng mua xe trong tháng 01, khả năng cao là họ phải chờ đến sau Tết mới có thể hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để lăn bánh. Việc không thể nhận xe sớm để phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân trong dịp Tết khiến nhiều người quyết định tạm hoãn kế hoạch mua sắm hoặc đã thực hiện việc mua xe từ sớm trong tháng 12 của năm trước. Điều này giải thích vì sao doanh số toàn thị trường, bao gồm cả xe lắp ráp trong nước (giảm 24%) và xe nhập khẩu (giảm 19%), đều đồng loạt đi xuống.

Ngoài ra, tâm lý bão hòa sau giai đoạn kích cầu cuối năm cũng đóng một vai trò nhất định. Trong tháng 12/2025, các đại lý đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi sâu để chạy chỉ tiêu năm, thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng thực hiện giao dịch sớm.

Khi bước sang tháng 01, các chính sách ưu đãi thường không còn duy trì được sức hấp dẫn như trước, kết hợp với việc nguồn cung xe hạn chế do thời gian nghỉ lễ kéo dài, thị trường xe hơi Việt Nam rơi vào giai đoạn trầm lắng tự nhiên theo chu kỳ hàng năm.

Nhìn chung, sự sụt giảm doanh số của các dòng xe xăng không chỉ đơn thuần là vấn đề mùa vụ mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc về mặt công nghệ và nhu cầu tiêu dùng. Dù Hyundai vẫn đang tạm dẫn đầu ở mảng xe động cơ đốt trong, nhưng toàn bộ các hãng xe xăng truyền thống đều sẽ phải đối mặt với áp lực cải tiến và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Khả năng phục hồi của thị trường trong các tháng tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào việc các hãng xe tối ưu hóa quy trình giao xe, cải thiện dịch vụ hậu mãi và tìm ra cách thức cạnh tranh hiệu quả hơn trong bối cảnh làn sóng xe điện đang ngày càng mạnh mẽ.