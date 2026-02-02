Phát hiện xe ô tô vận chuyển hàng nghìn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 1/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Chợ Đồn vừa phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển số lượng lớn bánh, kẹo và đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 28/1, tại thôn 8, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 20C-193.14 của V.Q.Đ, sinh năm 1983, HKTT tại xóm Trung Kiên, xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị cơ quan Công an thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa gồm: 480 chiếc kẹo pizza, 600 chiếc kẹo socola, 150 chiếc chân gà, 120 chiếc kẹo đào, 640 chiếc kẹo dẻo, 140 chiếc xúc xích, 240 chiếc kẹo đồ chơi, 360 chiếc kẹo hamburger không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc V.Q.Đ khai nhận: Số hàng hóa trên mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ, vận chuyển từ xã Trung Hội vào địa bàn xã Chợ Đồn nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.

Công an xã Chợ Đồn đã củng cố hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Đội quản lý thị trường số 9 xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vận chuyển, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt trong thời điểm cận Tết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.